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01.07.2021 19:18
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе собрали первый Renault Logan нового поколения

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/club188649544 Фото: www.vk.com/club188649544
Фото: www.vk.com/club188649544

В Тольятти уже были замечены прототипы Renault Sandero третьей генерации, теперь к ним присоединился седан Logan. На АвтоВАЗе ведётся подготовка к их выпуску.

Фото: Рисунок Autocar
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Renault Logan и Sandero третьего поколения созданы на модульной платформе CMF-B, которая будет основой для новых Lada. В настоящее время на заводе ведётся подготовка мощностей к выпуску моделей на ней.

По данным группы Avtograd news, опубликовавшей фото прототипа нового Renault Logan, кузов автомобиля был окрашен непосредственно на заводе - в комплексе покраски на линии B0 (выпуск Lada Largus, Xray, а также нынешних версий Logan и Sandero), а сборку произвели на спецучастке научно-технического центра АвтоВАЗа.

По предварительной информации, новые Logan и Sandero получат новые внешность, салон и расширенное опциональное оснащение, но останутся при прежних силовых агрегатах: бензиновые моторы 1.6 литра мощностью 82 и 113, агрегатируемые 5-ступенчатой МКП, и 102-сильный мотор аналогичного объёма, спаренный с 4-диапазонным "автоматом".

Серийное производство новых Logan и Sandero начнётся на АвтоВАЗе в 2022 году.

Фото: https://vk.com/club188649544
#Renault