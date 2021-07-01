Новые тома Большой китайской энциклопедии на русском языке готовы к выходу

В России в ближайшее время увидят свет 3-й и 4-й тома Большой китайской энциклопедии (БКЭ) на русском языке, об этом сообщает Международная издательская компания "Шанс". Темами двух новых изданий стали: археология, туризм, музеи, электроэнергетика, материаловедение, топография, противостояние стихийным бедствиям, геодезия, картография, нравы и обычаи, военное дело, наука и техника.

Работа над новым выпуском продолжалась более года при участии более двадцати переводчиков и большого научно-редакторского коллектива. Каждый том содержит более 700 иллюстрированных страниц.

"Проект Большой Китайской Энциклопедии на русском языке является одним из самых приоритетных для нас, - отметила представитель издательства Ирина Дубова. - Надеемся, что 3-й и 4-й тома энциклопедии займут достойное место в области переводной научной литературы в России".

Первые два тома БКЭ были изданы в России в конце 2020 года. Энциклопедия построена в основном по принятому в Китае тематическому принципу. Она представляет сведения по примерно шестидесяти научным дисциплинам.