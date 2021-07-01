Песков: Военные были бы вынуждены действовать жестко, если бы Defender не покинул воды РФ

Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко, если бы британский эсминец Defender не покинул границы территориального моря РФ после предупредительной стрельбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Первому каналу.

- Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент, - цитирует ТАСС его слова.

Накануне в ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин говорил об этом инциденте. Глава государства считает это вторжение комплексной провокацией Великобритании и США. При этом Владимир Путин не считает, что в ситуации с вторжением британского эсминца Defender в территориальные воды России мир стоял на пороге третьей мировой войны.