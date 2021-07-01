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01.07.2021 03:36
Рубрика: В мире

Последняя группа чешских военнослужащих покинула Афганистан

Из Афганистана в Прагу вернулась последняя группа чешских военных. Речь идет о 12 военнослужащих, которые находились в этой стране с февраля, их задачей был демонтаж чешской базы в Кабуле.

Фото: Getty Images
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Эта группа также занималась перевозкой в республику вооружения, техники и материалов, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское ТВ. "Мы оставили на месте различное оборудование зданий, мебель и тому подобные вещи, которые передали местным партнерам", - сообщил командир подразделения подполковник Михал Тон. В Чехию были доставлены около 170 тонн различных грузов.

Через чешскую миссию в Афганистане с 2002 года прошли, по данным ТВ, в общей сложности, около 11,5 тысячи чешских военнослужащих, погибли 14 человек. "Участие в миссии в Афганистане помогло профессионализации нашей армии, придало необходимый практический опыт личному составу", - заявил начальник генштаба Алеш Опата.

Ранее сообщалось, что немецкие войска покинули Афганистан, положив конец почти двадцатилетнему пребыванию военнослужащих бундесвера в этой стране. По данным минобороны Германии, с 2001 года в Афганистане служили около 150 тысяч немцев. Отмечается, что 59 человек были убиты, 35 из них погибли в боях или в атаках.

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