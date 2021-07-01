Новости

Песков: Путин всегда будет уважать президента США 14:31
От COVID умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Смирнова 14:31
Бельгийский F-16 врезался в здание в Нидерландах 14:31
Лукашенко назвал Форум регионов важнейшим проектом Союзного государства 14:30
ООН ожидает оживление международного туризма в 2023 году 14:28
В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V" 14:22
Партия ЛДПР первой сдала в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы 14:21
Три научных проекта запустят в рамках Союзного государства 14:21
Хрипун оценил работу системы здравоохранения Москвы 14:14
Совет ПА ОДКБ осудил теракты в Афганистане 14:12
В Туле почти 300 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры 14:12
Спецавтомобили САГР для групп разминирования поступили в инженерные войска 14:08
Научные центры подключат к компьютерной сети к концу 2024 года 13:53
"Зеленые" ветрокиловатты "Росатома" добавились в энергосистему на юге РФ 13:52
Путин подписал закон о бесплатной интернет-трансляции 20 телеканалов 13:51
Вышел первый трейлер ситкома "Кафедра" со звездой "Убивая Еву" 13:50
Граждане из стран ЕАЭС смогут искать работу на портале "Работа в России" 13:45
Матвиенко: На Форуме регионов России и Беларуси подписано более 20 соглашений 13:44
Медиков освободили от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов 13:43
В июле ожидается повышенная опасность лесных пожаров в 28 регионах 13:38
Путин заявил о планах создания российско-белорусского космического двигателя 13:37
В Китае рассказали, когда закончится дефицит чипов для автомобилей 13:30
Считавшийся мертвым рэпер Biz Markie найден с повреждением мозга 13:28
В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта" 13:27
Суд не разрешил Бритни Спирс пользоваться заработанными деньгами 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 13:51
Рубрика: Digital

Путин подписал закон о бесплатной интернет-трансляции 20 телеканалов

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент Владимир Путин подписал закон о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Региональные телеканалы продолжат вещать в аналоговом формате

Согласно новым правилам, телеконтент будут распространять аудиовизуальные сервисы (АВС), включенные в перечень Роскомнадзора. Закон также предусматривает, что трансляция телеканалов в Сети должна осуществляться в неизменном виде.

При этом распространение контента будет бесплатным как для вещателей, так и для распространителей. Закон вступит в силу с 1 августа. При этом обязывающие нормы для АВС начнут действовать с 1 октября.

Digital Технологии Экономика Отрасли Связь Президент

Главное сегодня

Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Кабмин утвердил продление льготной ипотеки до 2022 года
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян