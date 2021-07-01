Путин подписал закон о бесплатной интернет-трансляции 20 телеканалов

Президент Владимир Путин подписал закон о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, телеконтент будут распространять аудиовизуальные сервисы (АВС), включенные в перечень Роскомнадзора. Закон также предусматривает, что трансляция телеканалов в Сети должна осуществляться в неизменном виде.

При этом распространение контента будет бесплатным как для вещателей, так и для распространителей. Закон вступит в силу с 1 августа. При этом обязывающие нормы для АВС начнут действовать с 1 октября.