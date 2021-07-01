Путин внес на ратификацию в ГД соглашение о создании пункта ВМФ в Судане

Соглашение о создании пункта обеспечения Военно-морского флота России в Судане внесен президентом РФ в Государственную Думу.

Согласно документу, который размещен в электронной базе нижней палаты парламента, Судан дает добро на создание и размещение в этой африканской стране пункта материально- технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры. Она будет используется для ремонта российских военных кораблей, пополнения запасов и отдыха членов экипажа.

Как ранее сообщала "Российская газета", проект о создании базы ВМФ представило Минобороны РФ. Он был согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ. Морская база в Красном море будет создана силами и средствами российской стороны. Максимальная численность российского личного состава там должна составить 300 специалистов. В пункте материально-технического обеспечения смогут находиться не более четырех кораблей ВМФ России. Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.