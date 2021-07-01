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01.07.2021 08:20
Рубрика: Общество

Синоптик предупредил о сильнейшей за десять лет засухе в Центральной России

Текст: Василий Кошкин

Москву и центральные регионы европейской части России в июле ждет засуха: выпадет всего лишь до 30% месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет", - написал синоптик в Instagram​​​.

По его словам, в целом по региону ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков. При этом северо-запад может на месяц вообще остаться без дождей.

Тишковец добавил, что температура воздуха в июле превысит норму на 0,5-1 градус. Исключение - середина месяца, которая будет немного прохладнее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в столичном регионе в июле будет неоднородной: периоды тепла будут чередоваться с похолоданием. При этом среднемесячная температура прогнозируется выше нормы.

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