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01.07.2021 20:33
Рубрика: Экономика

Может ли QR-система спровоцировать уход ресторанов "в тень"

Текст: Сергей Бабкин
Переход ресторанов Москвы на систему с QR-кодами вызвал серьезное волнение в бизнес-сообществе. Некоторые представители системы общепита предсказывают, что выручка заведений упадет на 80-90-процентов. Заммэра Москвы по вопросам экономического развития Владимир Ефимов считает эту цифру завышенной как минимум вчетверо.

Ресторанный бизнес видит для себя две проблемы. С одной стороны, владельцам заведений нужно организовать в кратчайшие сроки вакцинацию от коронавируса 60 процентов персонала. "В ресторанах процент привитых разнится. Я знаю заведения, где вакцинировались 80 процентов сотрудников. Но в целом по отрасли этот показатель не превышает 35 процентов", - рассказала "РГ" общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу, владелец сети "Андерсон" Анастасия Татулова. По ее мнению, во многом сказывается достаточно молодой возраст сотрудников ресторанной сферы. Обычно люди до 35 лет довольно беспечно относятся к своему здоровью.

Фото: Александр Корольков
Как рестораны фастфуда в Москве перешли на новую систему с QR-кодами

Будут ли увольнять непривившихся? Сложно сказать за все заведения, отмечает ресторатор. "Конкретно в нашей сети мы приняли решение никого не увольнять и не заставлять вакцинироваться", - делится Анастасия Татулова.

Но это только одна из возможных стратегий. Как отметила собеседник "РГ", часть бизнеса может уйти в тень. Каким образом? "Начались фиктивные увольнения, - продолжает Анастасия Татулова. - То есть по документам сотрудник уволен, по факту - продолжает работать и получает зарплату "в конверте". Это прямой ущерб государству в виде недоплаченных налогов. И, я считаю, что это удар по отрасли".

Выступления рестораторов о сокращении выручки на 80 процентов прокомментировал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам власти видят иную картину: "Мы внимательно следим за тем, что происходит в отрасли. Но хотелось бы оговорочку сделать. Не понятно, где они эти цифры взяли. Мы видим 15-20 процентов", - заявил он на Московском урбанистическом форуме. При этом выручка на сегодняшний день выше, чем среднегодовая по итогам 2020-го".

По мнению главы федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, рано судить о влиянии QR-кодов на работу ресторанов - слишком мало времени прошло. Но очевидно, что в условиях ковида, как и любого другого форс-мажора, выживет тот, кто лучше сориентируется в потребностях покупателей. "Яркий пример - ресторан на фудкорте, который по дневной выручке после введения QR-кодов "просел" с 500 тысяч до 11 тысяч рублей, - говорит Игорь Бухаров. - В то же время "Яндекс" отмечает увеличение объемов и соответственно выручки с доставки". Для него очевидно, что те, кто освоил доставку, имеют в сложившейся ситуации значительное преимущество.

С тем, что ресторанная отрасль в условиях пандемии нуждается в поддержке, власти согласны. Еще в минувший вторник на последнем заседании президиума правительства была принята целая программа на этот счет. В частности, как уже писала "РГ", мэр Сергей Собянин предоставил рестораторам, отсрочку по арендным платежам и сделал более доступным получение льготных кредитов.

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