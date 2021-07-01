На МКАД ввели ограничения для малотоннажных машин

Вступили в силу ограничения для малых грузовиков на МКАД, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. Теперь на все автомобили массой свыше 3,5 тонны, въезжающие на кольцевую, нужен пропуск.

Как уже писала "РГ", ограничения вводятся, чтобы сделать МКАД внутригородской магистралью - именно такой, как задумывалось изначально.

"Сотни тысяч людей ездят по МКАДу каждый день, сотни тысяч живут вокруг него. И транзитные грузовики, не заезжающие в Москву, повышают аварийность и ухудшают экологию", - считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Было принято решение пускать грузовики на МКАД только по пропускам - их выдают организациям, везущим товары для московских нужд. Транзитникам такой документ не выдадут, и им придется уходить либо на "бетонные" кольца, либо на платный ЦКАД.

Ограничения вводились поэтапно. Сначала ввели обязательные пропуска для фур тяжелее 12 тонн. И почти сразу было отмечено снижение количества аварий с участием крупнотоннажного транспорта. А вот второй этап, который коснулся машин тяжелее 3,5 тонны, сразу запустить не удалось. В сегменте "Газелей", "Бычков" и других легких грузовиков занята значительная часть малого бизнеса. И в таких компаниях просто не оказалось ресурсов, чтобы быстро оформить пропуски. Мэрия пошла им навстречу и несколько раз откладывала введение ограничений.

Наконец, с 1 июля ограничения на МКАД все же вступили в силу. Однако транспортные власти города параллельно нашли компромисс: перевозчики теперь обязаны оформлять пропуска, а вот регистрироваться в навигационной системе РНИС можно до конца года. Это определенное облегчение для малых участников рынка, ведь при подключении есть требования к оборудованию машины.

И хотя время до конца декабря еще есть, в дептрансе все же советуют перевозчикам с оформлением не тянуть. При этом представителям бизнеса даже при сильной загрузке не рекомендуется связываться с посредниками. Во-первых, это ведет к лишним затратам. А во-вторых, "помощники", вероятно, будут использовать подложные документы. Если это станет известно при перепроверке документов, у перевозчика возникнут большие проблемы, да и сам пропуск аннулируют.