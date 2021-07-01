Президент страны Владимир Путин на "Прямой линии" поставил задачи по усилению противодействия телефонным и интернет-аферистам, которые совершают мошенничества против пожилых россиян и ветеранов. Ранее лидер общественного движения Тимофей Баженов инициировал законодательное признание преступления против социально-незащищенных граждан тяжким преступлением.

"Я ждал, что президент во время "Прямой линии" уделит внимание этой серьезнейшей теме. Полностью согласен с его словами, что только подонки могут обкрадывать наших пенсионеров и ветеранов. Поддерживаю и считаю, что такие меры давно назрели. Буквально на днях обсуждали эти вопросы на Экспертной площадке в Штабе общественной поддержки "Единой России", где я провел круглый стол по тематике кибербезопасности", - сказал Тимофей Баженов

Отвечая на вопрос о причинах катастрофического роста преступлений в виртуальном пространстве, Владимир Путин подчеркнул, что на первом месте стоит возможность использования преступниками украденных персональных данных россиян. Поэтому глава государства распорядился, чтобы правоохранительные органы усилили борьбу с нелегальным использованием личных сведений о россиянах. Финансовые учреждения обязаны скрупулезно отслеживать переводы и снятие денежных средств со счетов граждан, для минимизации возможностей проведения криминальных транзакций.

Точка зрения Баженова о том, что киберпреступность превратилась в серьезную угрозу для общества и российского государства полностью согласуется с позицией президента. Тимофей Баженов выразил уверенность, что одной из мер действенного противостояния мошенникам в информационной сфере станет срочное законодательное признание кибер- и телефонного мошенничества в отношении людей старшего поколения и преклонного возраста тяжким преступлением.

По мнению президента России Владимира Путина, Центральный банк России должен оперативно передавать сведения в полицию о подозрительных операциях, не дожидаясь возбуждения уголовных дел. На "Прямой линии" глава государства подчеркнул, что Центробанк уполномочен обращаться в правоохранительные органы в ситуациях, когда им фиксируются сомнительные транзакции. С другой стороны, и оперативные службы Министерства внутренних дел, а также других органов правопорядка и спецслужб также, в свою очередь, имеют право обратиться в ЦБ.

Тимофей Баженов убежден, что решению проблемы виртуальных и телефонных афер поспособствует оперативная передача информации от мобильных операторов и банковских учреждения в следственные органы. По его мнению, информация о подозрительных операциях должна передаваться не позднее суток с момента преступления.