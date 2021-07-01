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01.07.2021 12:11
Рубрика: Культура

В Клину стартует фестиваль Чайковского

Текст: Северьян Цагарейшвили
Несмотря на вновь введенные коронавирусные ограничения, 1 июля в Клину стартует Международный фестиваль имени П.И. Чайковского. Он пройдет с 1 по 11 июля в open air формате - на территории музея-заповедника композитора.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Летний фестиваль в Клину - знаковом для Чайковского месте, где он провел два последних года жизни, завершил Патетическую симфонию и Третий фортепианный концерт, - проводится уже в седьмой раз. По традиции в его афише представлены все жанры, с которыми был связан Чайковский: от симфонической музыки и оперы до балета и драматического театра.

Международный фестиваль Чайковского начался с перформанса

В этом году в условиях резкого роста заболеваемости попасть на концерты можно будет только предъявив специальный QR-код. При этом эпидобстановка внесла коррективы и в программу фестиваля: гастроли Михайловского театра с новой постановкой "Опричника" Чайковского пришлось отменить, и вместо оперного раритета 2 июля публику ждет джазовый концерт с участием оркестра "Новая Россия".

Среди важнейших событий этого года - приезд в Клин известного мексиканского тенора Рамона Варгаса: 4 июля он выступит на оперном гала "Приношение Чайковскому". Обладатель солнечного, мягкого по тембру лирического голоса, Варгас завоевал любовь публики по всему миру в первую очередь благодаря партиям бельканто. Но и русская культура очень близка певцу: он часто выступает в России, а ария Ленского - неотъемлемый хит всех его московских программ. В этот раз вместе с артистами "Геликон-оперы" Варгас исполнит фрагменты оперных шедевров Чайковского и его итальянских современников - Верди, Пуччини и Чилеа.

Завершится фестиваль 11 июля концертом-спектаклем "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Евгением Мироновым в главной роли. Как признается сам актер, для него это уже третье обращение к шекспировской трагедии, но именно в сочетании с музыкой Шостаковича она обретает новое звучание: все сюжетные коллизии разворачиваются перед публикой за считаные минуты, давая ей почувствовать, как необратимо раскручивается спираль разрушения внутреннего мира Гамлета. Впервые спектакль был показан в феврале этого года в Зимнем театре Сочи и теперь заживет новой жизнью на сцене парка-музея в Клину.

Дополнением к основной афише фестиваля станет литературно-музыкальный вечер в парке "Сестрорецкий" 8 июля. Актриса Дарья Дроздовская прочтет рассказы Тэффи - одной из ключевых фигур русской прозы начала XX века, а гармоничным аккомпанементом к литературным текстам, полным тонкого юмора и жизненных наблюдений, станут зажигательные фокстроты, танго и польки 1920-1930-х годов.

Справка "РГ"

Посмотреть полную программу фестиваля и приобрести билеты можно на сайте Музея-заповедника.

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