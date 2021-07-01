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01.07.2021 15:48
Рубрика: Общество

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

Текст: Александр Мелешенко

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона", соответствующее сообщение появилось на официальном сайте мэрии столицы.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом

"В настоящее время вакцина "Эпивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - уточняется на сайте.

Такое же сообщение стоит и под вакциной "КовиВак" - о том, что она закончилась, было сообщено 28 июня. Сейчас также ожидаются ее дополнительные поставки.

При этом вакциной "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) можно по-прежнему привиться в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках Москвы, в павильонах "Здоровая Москва" в парках, некоторых торговых центрах и других общественных местах.

С 1 июля в Москве также начали проводить ревакцинацию - для этого используют "Спутник V" (два компонента) или новую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы закупит не менее 750 тысяч доз "Спутник Лайт" - помимо ревакцинации этот препарат применяют для вакцинации трудовых мигрантов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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