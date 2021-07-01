В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона", соответствующее сообщение появилось на официальном сайте мэрии столицы.

"В настоящее время вакцина "Эпивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - уточняется на сайте.

Такое же сообщение стоит и под вакциной "КовиВак" - о том, что она закончилась, было сообщено 28 июня. Сейчас также ожидаются ее дополнительные поставки.

При этом вакциной "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) можно по-прежнему привиться в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках Москвы, в павильонах "Здоровая Москва" в парках, некоторых торговых центрах и других общественных местах.

С 1 июля в Москве также начали проводить ревакцинацию - для этого используют "Спутник V" (два компонента) или новую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы закупит не менее 750 тысяч доз "Спутник Лайт" - помимо ревакцинации этот препарат применяют для вакцинации трудовых мигрантов.