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01.07.2021 19:51
Рубрика: Дороги

В Подмосковье ликвидировали "глупые пробки" в двух городах

Текст: Сергей Бабкин
В Московской области запущен пилотный проект по оптимизации дорожного движения в Щелково и Фрязино. Проект является частью инициативы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Долой глупые пробки", сообщили "РГ" в пресс-службе "МВС Групп".
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Техническими партнерами проекта выступают компании "МВС Груп" и АО "Информтехтранс". За первые дни проекта, с 25 по 28 июля, средняя скорость транспортного потока из Москвы увеличилась на 30 процентов, а в Москву - на 10. Щелково теперь даже в час пик можно проехать за 15-20 минут.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Изменить ситуацию позволил анализ наиболее актуальных транспортных проблем в городах, где реализуется проект. В Щелково головная боль водителей - километровые заторы на дорогах в районе Пролетарского проспекта, Талсинской и Заречной улиц, 1-го Советского переулка, малая пропускная способность прилегающих к проспекту улиц, плохая дорожная связность, опасные развороты. Во Фрязино это аварийно-опасные перекрестки проспекта Мира и Фряновского шоссе с прилегающими улицами.

Эти проблемы ликвидируют в два этапа. Сначала были изменены режимы работы светофоров на 10 перекрестках в Щелково и на 8 в Фрязино. Предусмотрены различные программы работы светофоров в зависимости от дня недели и времени суток. Часть светофоров дооборудована дополнительными поворотными секциями.

В рамках второго этапа, скорее всего, к осени этого года, будут пересмотрены существующие и разработаны актуальные схемы организации дорожного движения, за счет переразметки добавят новые полосы и развороты.

По итогам первых нескольких дней пилота протяженность заторов в наиболее загруженных местах сократилась, города поехали быстрее.