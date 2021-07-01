В Тамбовской области напали на активиста, готовившего обращение к Путину

Житель тамбовского села Сосновка доставлен в больницу с ножевыми ранениями, начата проверка.

О нападении на экоактивиста полиции рассказал его сын. По его словам, около 8 часов утра на мужчину напали трое неизвестных, они избили его и несколько раз ударили ножом, а затем скрылись на автомобиле без номеров.

- После оказания первой помощи пострадавший покинул больницу, от госпитализации он отказался, - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов.

Ранее житель села записал видеообращение на "Прямую линию с Владимиром Путиным по поводу строящегося рядом с Сосновкой мусорного полигона, но в эфир оно не попало.