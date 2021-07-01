В Тамбовской области напали на активиста, готовившего обращение к Путину

Новости

ООН ожидает оживление международного туризма в 2023 году 14:28
В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V" 14:22
Партия ЛДПР первой сдала в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы 14:21
Три научных проекта запустят в рамках Союзного государства 14:21
Хрипун оценил работу системы здравоохранения Москвы 14:14
Совет ПА ОДКБ осудил теракты в Афганистане 14:12
В Туле почти 300 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры 14:12
Спецавтомобили САГР для групп разминирования поступили в инженерные войска 14:08
Научные центры подключат к компьютерной сети к концу 2024 года 13:53
"Зеленые" ветрокиловатты "Росатома" добавились в энергосистему на юге РФ 13:52
Путин подписал закон о бесплатной интернет-трансляции 20 телеканалов 13:51
Вышел первый трейлер ситкома "Кафедра" со звездой "Убивая Еву" 13:50
Граждане из стран ЕАЭС смогут искать работу на портале "Работа в России" 13:45
Матвиенко: На Форуме регионов России и Беларуси подписано более 20 соглашений 13:44
Медиков освободили от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов 13:43
В июле ожидается повышенная опасность лесных пожаров в 28 регионах 13:38
Путин заявил о планах создания российско-белорусского космического двигателя 13:37
В Китае рассказали, когда закончится дефицит чипов для автомобилей 13:30
Считавшийся мертвым рэпер Biz Markie найден с повреждением мозга 13:28
В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта" 13:27
Суд не разрешил Бритни Спирс пользоваться заработанными деньгами 13:24
Лукашенко анонсировал ввод второго блока БелАЭС через год 13:22
Памфилова призвала проверить состояние ящиков для голосования 13:14
Злостных нарушителей на дороге выявит новая информационная система 13:12
Дактилоскопия и медосмотр стали обязательными для трудовых мигрантов 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 14:05
Рубрика: Происшествия

В Тамбовской области напали на активиста, готовившего обращение к Путину

Текст: Антон Валагин

Житель тамбовского села Сосновка доставлен в больницу с ножевыми ранениями, начата проверка.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Установлен сотрудник мэрии, звонивший пожаловавшейся Путину сибирячке

О нападении на экоактивиста полиции рассказал его сын. По его словам, около 8 часов утра на мужчину напали трое неизвестных, они избили его и несколько раз ударили ножом, а затем скрылись на автомобиле без номеров.

- После оказания первой помощи пострадавший покинул больницу, от госпитализации он отказался, - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов.

Ранее житель села записал видеообращение на "Прямую линию с Владимиром Путиным по поводу строящегося рядом с Сосновкой мусорного полигона, но в эфир оно не попало.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

Главное сегодня

Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Кабмин утвердил продление льготной ипотеки до 2022 года
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году