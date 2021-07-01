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01.07.2021 05:41
Рубрика: Власть

Глава Колымы оценил возможность введения локдауна в регионе

Текст: Александр Филимоненко

Жестких ограничительных мер на Колыме не вводилось и не планируется, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя тему пандемии, поднятую на "Прямой линии с Владимиром Путиным".

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По словам губернатора, регион набрал хорошие темпы по вакцинации. Они позволят обеспечить к сентябрю защиту населения Магаданской области.

"Если в начале кампании прививку от COVID-19 делали десятки человек, то за вчерашние сутки - более тысячи. При таких темпах мы уже в июле выйдем на показатель 50 процентов предварительного плана вакцинации. Можем рассчитывать, что к началу осени жители региона будут достаточно защищены. В ближайшие дни в регион будет доставлено около 11 тысяч доз "Спутник V" и "КовиВак". Вакцины хватит всем желающим", - сказал Сергей Носов.

Напомним, режим повышенной готовности в Магаданской области продлен до 31 июля. Только 30 процентов непривитых сотрудников могут выходить на работу в организациях здравоохранения, образования, соцобслуживания, общественного транспорта, торговли, общепита, культуры. Работодателям рекомендовано отправить максимальное число специалистов на удаленку или в отпуск.

В регионах Власть Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Пандемия коронавируса COVID-19 "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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