Глава Колымы оценил возможность введения локдауна в регионе

Жестких ограничительных мер на Колыме не вводилось и не планируется, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя тему пандемии, поднятую на "Прямой линии с Владимиром Путиным".

По словам губернатора, регион набрал хорошие темпы по вакцинации. Они позволят обеспечить к сентябрю защиту населения Магаданской области.

"Если в начале кампании прививку от COVID-19 делали десятки человек, то за вчерашние сутки - более тысячи. При таких темпах мы уже в июле выйдем на показатель 50 процентов предварительного плана вакцинации. Можем рассчитывать, что к началу осени жители региона будут достаточно защищены. В ближайшие дни в регион будет доставлено около 11 тысяч доз "Спутник V" и "КовиВак". Вакцины хватит всем желающим", - сказал Сергей Носов.

Напомним, режим повышенной готовности в Магаданской области продлен до 31 июля. Только 30 процентов непривитых сотрудников могут выходить на работу в организациях здравоохранения, образования, соцобслуживания, общественного транспорта, торговли, общепита, культуры. Работодателям рекомендовано отправить максимальное число специалистов на удаленку или в отпуск.