На Дальнем Востоке можно получить второй гектар земли

Получателям гектаров в Арктике предложат помощь в зависимости от цели получения земли: например, при строительстве дома - домокомплекты. Фото: Istock

С 1 августа 2021 года участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный "гектар". Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки, определят местные власти.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

"На Дальнем Востоке каждый россиянин может взять один гектар земли, причем он сам в режиме онлайн выбирает его на карте. Мне кажется, что это очень хорошая возможность. Ей уже воспользовались более 93 тысяч человек. Сейчас ведется подготовка к расширению программы - те, кто успешно освоил один "гектар", смогут взять дополнительный участок. Кроме того, действие программы распространится на Арктику", - отметил зампред правительства - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Закон о "дальневосточном гектаре" действует с 2016 года. Получить землю можно в любом субъекте ДФО через систему "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. Через пять лет участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.

"Дальневосточный гектар" - для смелых и амбициозных, для самореализации и предпринимательства. Это видно по успешному опыту. На участках открыты спортивные школы, сыроварни, фермы, уникальные туристические проекты, построены дома. Первая дивизия участников уже задекларировала деятельность на "гектарах" - это более 17 тысяч человек. В скором времени, уверен, многие из них воспользуются возможностью масштабирования проектов", - считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.