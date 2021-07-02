Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2495; 2017, N 1, ст. 43; N 31, ст. 4796; 2018, N 53, ст. 8429; 2019, N 29, ст. 3861; 2020, N 50, ст. 8058; 2021, N 1, ст. 33; N 15, ст. 2446) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с предоставлением гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях (частях территорий) следующих субъектов Российской Федерации:

1) Республика Бурятия;

2) Республика Карелия: муниципальное образование "Беломорский муниципальный район", муниципальное образование "Калевальский национальный муниципальный район", Кемский муниципальный район, муниципальное образование "Костомукшский городской округ", Лоухский муниципальный район, муниципальное образование "Сегежский муниципальный район";

3) Республика Коми: муниципальное образование городского округа "Воркута", муниципальное образование городского округа "Инта", муниципальное образование городского округа "Усинск", муниципальный район "Усть-Цилемский";

4) Республика Саха (Якутия);

5) Забайкальский край;

6) Камчатский край;

7) Красноярский край: муниципальное образование город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, муниципальное образование Туруханский район, сельское поселение "Поселок Суринда", сельское поселение "Поселок Тура", сельское поселение "Поселок Нидым", сельское поселение "Поселок Учами", сельское поселение "Поселок Тутончаны", сельское поселение "Поселок Ессей", сельское поселение "Поселок Чиринда", сельское поселение "Поселок Эконда", сельское поселение "Поселок Кислокан", сельское поселение "Поселок Юкта" Эвенкийского муниципального района;

8) Приморский край;

9) Хабаровский край;

10) Амурская область;

11) Архангельская область: муниципальное образование "Город Архангельск", муниципальное образование "Мезенский муниципальный район", муниципальное образование городской округ "Новая Земля", муниципальное образование "Город Новодвинск", муниципальное образование "Онежский муниципальный район", муниципальное образование "Приморский муниципальный район", городской округ "Северодвинск", муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район", муниципальное образование "Пинежский муниципальный район";

12) Магаданская область;

13) Мурманская область;

14) Сахалинская область;

15) Еврейская автономная область;

16) Ненецкий автономный округ;

17) Чукотский автономный округ;

18) Ямало-Ненецкий автономный округ.";

3) в статье 2:

а) часть 1 после слов "на основании его заявления однократно" дополнить словами "(за исключением случая, предусмотренного частью 11 настоящей статьи)";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Гражданину, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом земельный участок предоставлен в аренду, в собственность бесплатно или в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 9 и пунктом 2 части 10 статьи 10 настоящего Федерального закона, в собственность за плату, в том числе в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, дополнительно однократно может быть предоставлен в соответствии с настоящим Федеральным законом в безвозмездное пользование земельный участок, площадь которого не превышает одного гектара.";

в) в части 3 слова "статье 1" заменить словами "пунктах 1, 4 - 6, 8 - 10, 12, 14, 15 и 17 статьи 1";

г) дополнить частями 35 - 37 следующего содержания:

"35. В субъектах Российской Федерации (частях территорий субъектов Российской Федерации), указанных в пунктах 2, 3, 7, 11, 13, 16 и 18 статьи 1 настоящего Федерального закона, земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом только на территориях, которые определены законами соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением территорий, земель, зон, земельных участков, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом).

36. Высшее должностное лицо соответствующего субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации) вносит проект указанного в части 35 настоящей статьи закона субъекта Российской Федерации в законодательный (представительный) орган государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

37. Предусмотренный частью З6 настоящей статьи проект закона субъекта Российской Федерации должен содержать согласованные с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации, а также с общественным советом Арктической зоны Российской Федерации описание местоположения территорий, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом, и площадь таких территорий. Предметом указанного согласования с общественным советом Арктической зоны Российской Федерации является учет интересов жителей территорий, указанных в пунктах 2, 3, 7, 11, 13, 16 и 18 статьи 1 настоящего Федерального закона, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.";

4) в части 31 статьи 3 слова "частью 3" заменить словами "частями 3 и З5", слова "в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом," исключить;

5) в пункте 5 части 2 статьи 5 слова "частями 1 и 2" заменить словами "частями 1, 11 и 2";

6) часть 41 статьи 6 после цифр "1 - 24" дополнить словами ", 26 и 27";

7) в статье 7:

а) пункт 211 изложить в следующей редакции:

"211) испрашиваемый земельный участок является земельным участком из состава земель лесного фонда и на таком земельном участке расположены особо защитные участки лесов или защитные леса, относящиеся к следующим категориям защитных лесов: леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; леса, расположенные в зеленых зонах; леса, расположенные в лесопарковых зонах; леса, имеющие научное или историко-культурное значение; запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов; городские леса;";

б) пункт 25 дополнить словами "либо если земельный участок, ранее предоставленный гражданину на основании договора безвозмездного пользования, предоставлен этому гражданину в соответствии с настоящим Федеральным законом в собственность или аренду";

в) дополнить пунктом 27 следующего содержания:

"27) испрашиваемый земельный участок расположен на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования, указанных в пунктах 2, 3, 7, 11, 13, 16 и 18 статьи 1 настоящего Федерального закона, вне границ территорий, определенных в соответствии с частью 35 статьи 2 настоящего Федерального закона.";

8) в статье 19:

а) в части 1 слова "в статье 1 настоящего Федерального закона (за исключением Республики Бурятия и Забайкальского края)" заменить словами "в пунктах 4, 6, 8 - 10, 12, 14, 15 и 17 статьи 1 настоящего Федерального закона";

б) в части 11 слова "Республики Бурятия и Забайкальского края," заменить словами "субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 1 и 5 статьи 1 настоящего Федерального закона,";

в) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Положения настоящего Федерального закона о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и расположены на территориях (частях территорий), указанных в пунктах 2, 3, 7, 11, 13, 16 и 18 статьи 1 настоящего Федерального закона, применяются с 1 августа 2021 года.";

г) в части 3 слова "частями 4, 41 и 42" заменить словами "частями 4 - 43";

д) дополнить частью 43 следующего содержания:

"43. До 1 февраля 2022 года земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и расположены на территориях (частях территорий) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, указанных в пунктах 2, 3, 7, 11, 13, 16 и 18 статьи 1 настоящего Федерального закона, предоставляются в соответствии с настоящим Федеральным законом в безвозмездное пользование только гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или соответствующего муниципального образования.";

е) часть 5 после слов "до 1 августа 2020 года," дополнить словами "или подано гражданином, не соответствующим требованию, предусмотренному частью 43 настоящей статьи, и поступило в уполномоченный орган до 1 февраля 2022 года,";

ж) часть 71 после слов "и законами субъектов Российской Федерации," дополнить словами "или о территориях, определенных законами субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 35 статьи 2 настоящего Федерального закона, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом,";

з) дополнить частями 73 и 74 следующего содержания:

"73. До 1 августа 2021 года законами субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 2, 3, 7, 11, 13, 16 и 18 статьи 1 настоящего Федерального закона, определяются территории, указанные в части 35 статьи 2 настоящего Федерального закона.

74. До 1 июля 2021 года федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 2, 3, 7, 11, 13, 16 и 18 статьи 1 настоящего Федерального закона, органы местного самоуправления обязаны предоставить оператору информационной системы сведения о территориях, землях, зонах, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом, и о земельных участках, которые не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также о зонах с особыми условиями использования территорий, об охотничьих угодьях, о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Оператор информационной системы обеспечивает внесение поступивших от указанных органов государственной власти, органов местного самоуправления сведений в информационную систему и размещение их на официальном сайте.";

и) дополнить частью 82 следующего содержания:

"82. До 1 сентября 2021 года органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, расположенных на территориях, определенных в соответствии с частью 73 настоящей статьи, обязаны:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа, уставом муниципального района, сообщения о необходимости направления гражданами, юридическими лицами до 1 октября 2021 года уведомлений о наличии у них прав (обременений прав) на земельные участки и (или) расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости в случае, если сведения о правах (обременениях прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

2) обеспечить размещение сообщения, указанного в пункте 1 настоящей части, на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа, органа местного самоуправления муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

к) дополнить частью 92 следующего содержания:

"92. На территориях, определенных в соответствии с частью 73 настоящей статьи, правообладатели земельных участков, обладатели сервитута, обладатели публичного сервитута, собственники иных объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, до 1 октября 2021 года направляют в орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, на территориях которых расположены такие земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, уведомления о наличии у них прав (обременений прав) на земельные участки и (или) иные объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких уведомлениях указывается способ связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.";

л) в части 10 слова "частях 9 и 91" заменить словами "частях 9 - 92";

м) в части 11 слова "частях 9 и 91" заменить словами "частях 9 - 92";

н) дополнить частью 161 следующего содержания:

"161. До 1 августа 2021 года высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 2, 3, 7, 11, 13, 16 и 18 статьи 1 настоящего Федерального закона, обязаны представить в орган регистрации прав сведения о местоположении границ земельных участков, указанных в пункте 10 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона и расположенных на территориях, определенных в соответствии с частью 73 настоящей статьи, в порядке, установленном частью 15 настоящей статьи. Орган регистрации прав обеспечивает размещение сведений о таких земельных участках в информационной системе.".

Статья 2

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2008, N 30, ст. 3597; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225; 2015, N 1, ст. 40; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4339, 4350, 4378; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4269, 4282, 4294, 4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765, 4766; 2018, N 1, ст. 90; N 27, ст. 3947, 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5133, 5135; N 53, ст. 8411; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7820; 2020, N 29, ст. 4504, 4512; N 42, ст. 6505; N 52, ст. 8581; 2021, N 1, ст. 33; N 17, ст. 2878) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 113 изложить в следующей редакции:

"4. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях их предоставления гражданам в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом.";

2) подпункт 11 пункта 2 статьи З93 изложить в следующей редакции:

"11) земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

3) подпункт 9 статьи 395 изложить в следующей редакции:

"9) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";";

4) подпункт 34 пункта 2 статьи 396 изложить в следующей редакции:

"34) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";";

5) подпункт 18 пункта 2 статьи 3910 изложить в следующей редакции:

"18) гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";";

6) подпункт 7 пункта 7 статьи 3914 изложить в следующей редакции:

"7) предоставления земельных участков гражданам в безвозмездное пользование, аренду, собственность в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 3

В статье 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2005, N 30, ст. 3098; 2018, N 53, ст. 8429) слова "на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".

Статья 4

В пункте 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2881; 2008, N 30, ст. 3597; 2011, N 26, ст. 3652; 2016, N 18, ст. 2495; 2018, N 32, ст. 5133) слова "с Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".

Статья 5

В части 21 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5276; 2008, N 20, ст. 2251; 2011, N 30, ст. 4594; 2016, N 18, ст. 2495; N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4829) слова "с Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4766, 4796, 4829; 2018, N 10, ст. 1437; N 15, ст. 2031; N 32, ст. 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4426; 2020, N 29, ст. 4512; N 50, ст. 8049; 2021, N 1, ст. 57; N 15, ст. 2446; N 18, ст. 3064; N 22, ст. 3683) следующие изменения:

1) в пункте 24 части 5 статьи 8 слова "расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации";

2) в пункте 71 части 2 статьи 14 слова "расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации";

3) в статье 41:

а) в пункте З1 части 8 слова "расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации";

б) в части 121 слова "расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации";

4) в части З1 статьи 70 слова "расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".

Статья 7

В статье 2 Федерального закона от 28 декабря 2016 года N 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 43) слова "расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".

Статья 8

В статье 3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4796) слова "расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" заменить словами "расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункты "а" и "б" пункта 3, пункт 5 и подпункт "б" пункта 7 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 августа 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин