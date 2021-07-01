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01.07.2021 09:33
Рубрика: Власть

Забайкальским пожарным повысят зарплату после жалобы Путину

Текст: Ольга Коваль

В ближайшее время власти Забайкальского края постараются найти средства на повышение зарплат пожарным ГУ "Забайкалпожспас", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Забайкалья объяснил ситуацию с зарплатами пожарных

В среду во время "Прямой линии" начальник "Забайкалпожспаса" Дмитрий Перфильев рассказал президенту о низких зарплатах своих сотрудников. Он отметил, что зарплаты сохраняются на уровне МРОТ, тогда как у работников МЧС они почти в два раза выше. Путин пообещал проконтролировать ситуацию. Прокуратура начала проверку.

"На повышение зарплат пожарным ежегодно понадобится около 250 миллионов рублей. Сейчас эти средства изыскиваем сами, пересматриваем бюджетные статьи, ищем возможность для финансирования. Также обращаемся в Министерство финансов РФ и аппарат полномочного представителя президента ДФО Юрия Трутнева с полным разъяснением ситуации, со всеми выкладками и расчетами", - рассказал губернатор Александр Осипов.

Он добавил, что о планирующемся повышении зарплат федеральным пожарным было известно еще в 2019 году, однако никаких предложений в связи с этим представлено не было. В ходе служебной проверки предстоит разобраться, кто в течение двух лет допускал халатность.

По словам первого вице-премьера правительства края Андрея Кефера, региональный минфин предпримет все меры, чтобы найти средства на зарплату пожарных.

"Если где-то в бюджете образуется экономия, то эти деньги мы направим на повышение зарплаты сотрудникам "Забайкалпожспаса". По поручению губернатора создадим комиссию, которая даст оценку деятельности должностных лиц в этом направлении", - заявил он.

В регионах Власть Работа власти Регионы ДФО Забайкальский край "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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