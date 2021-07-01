Историческая ладья "Змей Горыныч" сделала остановку в Нижнем Новгороде

Напомним: два года назад пятеро жителей Самарской области отправились в путь, чтобы доказать - в первом тысячелетии нашей эры дружины могли по рекам пройти от Балтики до Волги, а Рюрик был русом и прибыл на княжение с русского острова.

Прошедший через десятки городов России и Прибалтики, "Змей Горыныч" создан в стиле ладьи IX века. 16-метровый корпус сделан из карельской сосны. Два паруса, подстраховочный двигатель в 46 лошадиных сил и главная "фишка" - нос в виде трех голов Змея Горыныча. К ним подведены газовые горелки, так что в особых случаях дракон может изрыгать пламя.

Автор проекта и капитан корабля иеромонах Феоктист (в миру - Александр Петров) говорит, что им удалось найти историческое местонахождение варягов на Балтийском море.

- Задачей нашей экспедиции было пройти все берега Балтики, все острова, чтобы путем сравнительного анализа найти тот остров русов, о котором упоминают арабский историк Ибн Русте и другие, - рассказал Феоктист. - Мы сравнили 24 крупных острова, претендовавших на это название, и оказалось, что тот самый остров находится в Моонзундском архипелаге, включающем в себя Сааремаа, Хийумаа и другие. Это было варяжское государство, где русы основали свою морскую державу, построив огромное количество кораблей. Мы скоро откроем название этого острова и покажем все доказательства. И будет понятно, почему именно там базировалась Русь. Сейчас наш "Змей Горыныч", пройдя такой длинный путь, доказал, что действительно на подобных ладьях возможно ходить и за семь морей. Мы убедились сами в возможностях древнерусских ладей, поэтому считаем, что не со времен ботика Петра I надо говорить о начале русского флота, а с похода Рюрика, когда он пришел на княжение в 862 году вместе с братьями Синеусом и Трувором.

Кстати

Проект реализован на базе самарского духовно-культурного центра "Богатырская слобода" при поддержке российского Военно-исторического общества и Фонда президентских грантов. Участники экспедиции запланировали следующим летом дойти до острова русов исключительно на весельном ходу, как в древности. Для этого уже готова ладья "Великий князь Рюрик".