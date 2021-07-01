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01.07.2021 11:05
Рубрика: Общество

Что делать, если после прививки не выявлены антитела

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Человек сделал прививку и сдал тест на антитела - результат отрицательный. Значит ли это, что иммунитет не вырабатывается? Нет, утверждает врач.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике Министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяны Ивлевой, тест-система действительно может не выявить антитела после прививки. Однако далеко не всегда это говорит о низкой эффективности вакцин.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Никто не требует контролировать количество антител после вакцинации, в том числе потому, что мы пока не знаем, какой уровень этих клеток можно считать защитным, - поясняет эксперт. - В научной практике пока публикаций об этом нет. За рубежом провести исследование на антитела можно только по назначению врача, так широко, как в России, этот метод обследования не используется. У нас любой желающий может пройти необходимый тест после прививки, но есть нюансы. Прежде всего нужно понимать, что делать тест стоит не раньше чем через три недели после введения второго компонента.

Специалист подчеркивает, что это общая рекомендация всех производителей вакцин от COVID-19. До истечения трехнедельного срока от второй прививки смысла искать антитела нет, так как объективного анализа все равно не получится. Это время нужно для того, чтобы организм смог наработать достаточное количество антител.

- Кроме того, важно знать, что необходимы особые тест-системы, которые оценивают именно поствакцинальный иммунитет, - отмечает Татьяна Ивлева. - Об этом нужно оповестить специалистов лаборатории. Стандартный тест, который выявляет антитела после болезни, скорее всего не подойдет, он не выявит поствакцинальный иммунитет. Более того, в случае вакцины "ЭпиВакКорона" нужна собственная тест-система и, настолько я знаю, в коммерческих центрах ее пока нет.

Дело в том, что естественно приобретенный иммунитет, который вырабатывается как ответ на заражение, возникает, когда организм борется с живым, целым вирусом. Антитела в этом случае вырабатываются и реагируют как на нуклеокапсидный белок вируса, так и на спайковый белок. В случае прививки "Спутником V" и рядом других вакцин появляется реакция только к спайковому (S) белку. Тест-система, определяющая уровень антител к нуклеокапсидному белку, ничего не покажет, хотя иммунитет на самом деле будет развит.

- А если мы говорим про вакцину "ЭпиВакКорона", здесь формируются антитела к пептидам, частицам спайкового белка, - добавляет Татьяна Ивлева. - Поэтому нужна тест-система, настроенная на этот уровень иммунного ответа. В большинстве своем люди сдают обычный тест на антитела, выработанные естественным путем, и такой анализ не всегда показывает объективную картину в случае искусственно приобретенного иммунитета.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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И все-таки, как считает иммунолог, теоретически результат даже проведенного по всем правилам тестирование может показать, что уровень антител стремится к нулю. Но такая реакция не исключена при любой вакцинации - не только от COVID-19, но и других болезней. Например, это касается прививки от обычного гриппа. Это редкие случаи, связаны они с индивидуальными особенностями организма, лекарствами, которые принимает человек, с хроническими заболеваниями.

- С медицинской точки зрения здесь можно порекомендовать лишь прививку другой вакциной, - считает Татьяна Ивлева. - В моей практике был случай, когда пациент прививался от энцефалита и лишь третий вид вакцины вызвал иммунный ответ, а после первых двух препаратов антител не появилось. Но повторюсь, это редкость. Прежде всего, нужно помнить, что анализ должен быть проведен правильно, нужной тест-системой, минимум через три недели после полного курса вакцинации. Если у человека появляется желание проверить эффективность вакцины, не лишним будет пройти тест дважды на разных системах.

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