Красноярский полицейский спас школьницу, застрелив медведя

Участковый уполномоченный полиции в Северо-Енисейском районе Красноярского края застрелил медведя, который забрел в населенный пункт и напугал местных жителей.

Инцидент произошел накануне в разгаре дня, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 13-летняя девочка в таежном поселке Брянка после игры на детской площадке возвращалась домой и увидела на одной из улиц медведя. Зверь, вышедший к человеческому жилью из леса, тоже заметил школьницу и кинулся к ней. Ребенку удалось спрятаться в ближайшем доме и позвонить участковому.

Лейтенант полиции, вооруженный охотничьим ружьем, обнаружил животное на улице Нагорной. После безуспешных попыток отогнать зверя полицейскому пришлось четырежды выстрелить в него. Когда медведь был обезврежен, офицер МВД отвез школьницу на своем автомобиле к родителям.

Отметим, что в Красноярском крае и соседней Иркутской области нынешним летом отмечается повышенная активность хищников. По мнению специалистов, она связана с тем, что звери потеряли страх перед человеком - этому способствует запрет на охоту. Еще одна причина - брачный период у косолапых: взрослые самцы отгоняют молодых, и те уходят за пределы леса.