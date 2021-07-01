Против турагента возбудили дело после инструкции об обмане ПЦР-теста

Полиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя одного из турагентств Красноярска, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Причиной стали рассуждения директора фирмы о возможности для туристов обмануть ПЦР-тест ради поездки в Египет.

В полиции пояснили, что в действиях женщины есть признаки правонарушения, которое предусмотрено статьей КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Красноярска и Роспотребнадзор проверяют сведения, касающиеся видеозаписи, на которой директор туристического агентства инструктирует клиентов относительно благополучного прохождения теста для загранпоездки.

После появления видео в социальных сетях туроператор Anex Tour заявил о прекращении сотрудничества с владелицей красноярского турагентства, назвав причиной это видео.

Позже директор агентства рассказала, что она "неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов", и пошутила их же словами "набрызгайте "Мирамистин" в уши и нос и куда только можно". Эта информация, по словам турагента, была неверно понята как руководство к действию. Женщина добавила, что сожалеет об инциденте.