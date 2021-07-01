Против турагента возбудили дело после инструкции об обмане ПЦР-теста

Новости

У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb 16:45
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ 16:44
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве 16:39
Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей" 16:38
Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат 16:35
Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану 16:27
В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови 16:11
Автор "Викингов" и "Тюдоров" снимет сериал о блокаде Ленинграда 16:09
В России упростили подключение зданий к коммуникациям 16:06
Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой 16:02
Поучаствовать в публичных слушаниях можно будет через интернет 16:02
Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России 15:56
В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации 15:55
Песков заявил о невозможности мировой войны 15:52
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" 15:48
Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время 15:34
Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор 15:32
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом 15:25
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 15:24
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 15:23
В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

Против турагента возбудили дело после инструкции об обмане ПЦР-теста

Текст: Дмитрий Машуков

Полиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя одного из турагентств Красноярска, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Причиной стали рассуждения директора фирмы о возможности для туристов обмануть ПЦР-тест ради поездки в Египет.

В Красноярске проверят турагентство из-за совета как обмануть ПЦР-тест

В полиции пояснили, что в действиях женщины есть признаки правонарушения, которое предусмотрено статьей КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Красноярска и Роспотребнадзор проверяют сведения, касающиеся видеозаписи, на которой директор туристического агентства инструктирует клиентов относительно благополучного прохождения теста для загранпоездки.

После появления видео в социальных сетях туроператор Anex Tour заявил о прекращении сотрудничества с владелицей красноярского турагентства, назвав причиной это видео.

Позже директор агентства рассказала, что она "неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов", и пошутила их же словами "набрызгайте "Мирамистин" в уши и нос и куда только можно". Эта информация, по словам турагента, была неверно понята как руководство к действию. Женщина добавила, что сожалеет об инциденте.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"