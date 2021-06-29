Турагент назвала шуткой свою инструкцию для обмана теста на COVID-19

Владелица одного из туристических агентств Красноярска прокомментировала видеозапись, на которой она дает клиентам советы для прохождения ПЦР-теста. По словам турагента, это была шутка, и ее поняли превратно, сообщает РИА Новости.

Напомним, полиция Красноярска и Роспотребнадзор проверяют информацию, касающуюся видеозаписи, на которой директор туристического агентства инструктирует клиентов относительно благополучного прохождения теста для выезда в Египет.

Накануне, после появления видео в социальных сетях, туроператор Anex Tour заявил о прекращении сотрудничества с владелицей красноярского турагентства, назвав причиной упомянутое видео.

Как говорит директор агентства, она "неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов", и пошутила их же словами "набрызгайте "Мирамистин" в уши и нос и куда только можно". Эта информация была якобы неверно понята как руководство к действию, написала владелица турфирмы в Instagram. Она добавила, что сожалеет об инциденте.