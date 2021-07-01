В Омске спрос на ремонтные материалы и услуги вырос в полтора раза

Лето - пора ремонта. Согласно данным соцопроса, более половины респондентов готовы делать его самостоятельно. Среди главных причин - высокая стоимость услуг, а также пандемия, ограничившая возможности проведения отпусков вне дома.

Эксперты "Авито" провели анализ рынка и выяснили: чем меньше город, тем доступнее услуги ремонта квартир его жителям. При этом молодые люди в возрасте 18-24 лет, как правило, готовы взяться за работу сами, где бы они ни жили.

- Инструкций на этот счет в интернете полно. Инструменты и материалы относительно недорогие. А в качестве прораба можно пригласить кого-то из старших родственников. В прошлом веке ведь почти все делали ремонт сами, - поясняет глава молодой омской семьи Андрей Осокин.

Делегировать ремонт бригаде строителей планируют 22 процента опрошенных сибиряков. 25 процентов жителей многоквартирных домов пригласят электрика и сантехника: брать на себя ответственность за порывы неумело сваренной трубы или короткое замыкание они не рискуют.

Большая часть ремонтов, даже капитальных, обходится без дизайн-проекта. К помощи специалистов по обустройству интерьера прибегают только семь процентов сибиряков. Это в два раза меньше, чем в столице и на курортах. Более половины тех, кто пользуется услугами дизайнера, - молодые люди в возрасте до 34 лет.

Если верить поисковикам специализированных порталов, то чаще всего сибиряков интересует ремонт загородных домов.

- На эту категорию приходится 38 процентов от всех запросов. Следом по популярности идут отделочные работы (двадцать пять процентов), ремонт квартиры в целом (десять), сантехника (девять) и электрика (пять процентов), - поясняет руководитель маркетинговых проектов "Авито-услуг" Иван Чулков.

По данным опроса, половина респондентов планируют потратить на ремонт до пятидесяти тысяч рублей, еще 22 процента могут себе позволить вдвое большие траты. Единственный город, где граждане способны заплатить за обновление квартиры более полумиллиона рублей, - Москва. В городах с населением менее ста тысяч человек верхняя планка ремонтного бюджета - тридцать тысяч рублей.

В Омске цены примерно такие же, как и других крупных городах СФО.

- Косметический ремонт стартует от одной тысячи руб-лей за квадратный метр. В новостройке - от 1 100 рублей. Речь идет о выравнивании стен, потолка, пола, наклейке обоев, укладке линолеума и плинтусов, покраске, - сообщили "РГ" в одной из крупных строительных фирм. - Расходные материалы в смету не входят.

Сантехнические работы и монтаж кафеля обойдутся значительно дороже. Фирмы просят за обустройство санузлов под ключ от восьми тысяч руб-лей за квадратный метр. Но всегда можно договориться о скидке.

Сетевой бизнес привлекает клиентов бесплатными замерами, квалифицированными мастерами, отсутствием предоплаты, возможностью ремонта в кредит, договорными сроками, а также гарантией до двух лет.

Здесь же можно заказать услугу "Муж на час". За шестьдесят минут мастер повесит люстру, полку, починит оконные замки, соберет простую мебель, поставит розетки. Минимальная стоимость заказа - 1000 рублей.

Нередко омичи обращаются к нелегальным бригадам, так называемым "шабашникам", которые с наступлением лета повсюду расклеивают объявления, умудряясь "охватить" каждый почтовый ящик. Их услуги примерно на двадцать-тридцать процентов дешевле "фирменных", но ни о каких договорах и гарантиях речи уже не идет.

По данным "Авито", в сравнении с прошлым годом спрос на ремонтные материалы и услуги в стране вырос в полтора раза. При этом половина опрошенных россиян предпочитает создать интерьер в стиле минимализма, или хюгге, что в переводе с датского означает "тихое счастье".