В Омске спрос на ремонтные материалы и услуги вырос в полтора раза

Новости

Сбербанк подключил оплату товаров по QR-коду 08:20
В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек 07:59
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финала Кубка Стэнли 07:55
Актер Алексей Гуськов заявил, как Украина превратила Крым в "помойку" 07:54
СК завершил расследование дела о многомиллионной растрате 07:49
В Минэкономразвития отметили рост товарооборота России с Беларусью 07:35
ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей 06:42
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве 06:37
Власти Японии разрешили туристам подниматься на гору Фудзи 06:30
В ВОЗ дали рекомендации по минимизации распространения "черной плесени" 06:04
В Комсомольске возбудили дело о служебном подлоге при строительстве дамбы 05:38
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19 05:16
Полиция Канады сообщила о сотнях погибших из-за аномальной жары 05:15
Кувейт запустил в космос первый собственный спутник 04:41
Трамп заявил об угрозе превращения США в "банановую республику" 04:13
Власти Таиланда начали реализацию программы "Песочница Пхукета" 03:56
Последняя группа чешских военнослужащих покинула Афганистан 03:36
В Беверли-Хилз могут снести дом, в котором живет Аль-Пачино 03:10
В Словакии летающий автомобиль совершил первый междугородний перелет 02:39
"Спартак" в шутку предложил Месси перейти в московский клуб 02:12
Лионель Месси официально остался без клуба 02:02
Дома у аэропортов стало проще зарегистрировать 02:00
В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета 01:39
Новые тома Большой китайской энциклопедии на русском языке готовы к выходу 01:25
Роскомнадзор направил запрос об использовании VPN-сервисов предприятиями 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
01.07.2021 06:56

Засучили рукава

В Омске спрос на ремонтные материалы и услуги вырос в полтора раза
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 143(8494)
Лето - пора ремонта. Согласно данным соцопроса, более половины респондентов готовы делать его самостоятельно. Среди главных причин - высокая стоимость услуг, а также пандемия, ограничившая возможности проведения отпусков вне дома.

Эксперты "Авито" провели анализ рынка и выяснили: чем меньше город, тем доступнее услуги ремонта квартир его жителям. При этом молодые люди в возрасте 18-24 лет, как правило, готовы взяться за работу сами, где бы они ни жили.

Фото: Екатерина Бибикова
Светлана Разворотнева предложила вознаграждать председателей советов домов за активное участие в капремонте

- Инструкций на этот счет в интернете полно. Инструменты и материалы относительно недорогие. А в качестве прораба можно пригласить кого-то из старших родственников. В прошлом веке ведь почти все делали ремонт сами, - поясняет глава молодой омской семьи Андрей Осокин.

Делегировать ремонт бригаде строителей планируют 22 процента опрошенных сибиряков. 25 процентов жителей многоквартирных домов пригласят электрика и сантехника: брать на себя ответственность за порывы неумело сваренной трубы или короткое замыкание они не рискуют.

Большая часть ремонтов, даже капитальных, обходится без дизайн-проекта. К помощи специалистов по обустройству интерьера прибегают только семь процентов сибиряков. Это в два раза меньше, чем в столице и на курортах. Более половины тех, кто пользуется услугами дизайнера, - молодые люди в возрасте до 34 лет.

Если верить поисковикам специализированных порталов, то чаще всего сибиряков интересует ремонт загородных домов.

- На эту категорию приходится 38 процентов от всех запросов. Следом по популярности идут отделочные работы (двадцать пять процентов), ремонт квартиры в целом (десять), сантехника (девять) и электрика (пять процентов), - поясняет руководитель маркетинговых проектов "Авито-услуг" Иван Чулков.

По данным опроса, половина респондентов планируют потратить на ремонт до пятидесяти тысяч рублей, еще 22 процента могут себе позволить вдвое большие траты. Единственный город, где граждане способны заплатить за обновление квартиры более полумиллиона рублей, - Москва. В городах с населением менее ста тысяч человек верхняя планка ремонтного бюджета - тридцать тысяч рублей.

В Омске цены примерно такие же, как и других крупных городах СФО.

- Косметический ремонт стартует от одной тысячи руб-лей за квадратный метр. В новостройке - от 1 100 рублей. Речь идет о выравнивании стен, потолка, пола, наклейке обоев, укладке линолеума и плинтусов, покраске, - сообщили "РГ" в одной из крупных строительных фирм. - Расходные материалы в смету не входят.

Сантехнические работы и монтаж кафеля обойдутся значительно дороже. Фирмы просят за обустройство санузлов под ключ от восьми тысяч руб-лей за квадратный метр. Но всегда можно договориться о скидке.

Сетевой бизнес привлекает клиентов бесплатными замерами, квалифицированными мастерами, отсутствием предоплаты, возможностью ремонта в кредит, договорными сроками, а также гарантией до двух лет.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Отделка и меблировка квартир могут стать обязательными

Здесь же можно заказать услугу "Муж на час". За шестьдесят минут мастер повесит люстру, полку, починит оконные замки, соберет простую мебель, поставит розетки. Минимальная стоимость заказа - 1000 рублей.

Нередко омичи обращаются к нелегальным бригадам, так называемым "шабашникам", которые с наступлением лета повсюду расклеивают объявления, умудряясь "охватить" каждый почтовый ящик. Их услуги примерно на двадцать-тридцать процентов дешевле "фирменных", но ни о каких договорах и гарантиях речи уже не идет.

По данным "Авито", в сравнении с прошлым годом спрос на ремонтные материалы и услуги в стране вырос в полтора раза. При этом половина опрошенных россиян предпочитает создать интерьер в стиле минимализма, или хюгге, что в переводе с датского означает "тихое счастье".

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте