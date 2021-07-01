Горнолыжный сезон на Эльбрусе продлили в разгар лета

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской республике вновь решили продлить горнолыжный сезон. Об этом "РГ" первого июля сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

Открытыми остаются трассы, находящиеся на высоте выше 3500 метров, от станции "Гара-Баши" до станции "Мир".

- Гости пока хвалят снег на тех участках, которые открыты, но в основном кататься в это время года стоит рано утром, - отметили в пресс-службе. - Сейчас не установлены конкретные сроки по продолжительности сезона, все будет зависеть от погодных условий.

Ранее сезон на курорте продлевался уже дважды - сначала 16 мая до конца весны, а затем на весь июнь.

Как сообщалось, на территории Кабардино-Балкарии тем временем укрепляют популярную дорогу - единственную, ведущую к Эльбрусу. На проект направлено 4 миллиарда рублей. За три первых месяца текущего года его посетили 220 тысяч человек, что на 80 процентов больше турпотока за аналогичный период в 2020 году.