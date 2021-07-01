Хибла Герзмава выступит в Петербурге в День семьи, любви и верности

В БКЗ "Октябрьский" 8 июля состоится сольный концерт Хиблы Герзмава. Сопровождать выступление звезды мировой оперы будет один из самых известных оркестров России - "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста России Сергея Жилина.

Концерт одной из самых стильных и артистичных оперных певиц в мире приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности, он отмечается 8 июля в День памяти благоверных князя и княгини Петра и Февронии Муромских, которые почитались в России как покровители семьи и брака. Певица исполнит лирические советские и народные абхазские песни.

В этот вечер в БКЗ будут присутствовать золотые и серебряные юбиляры семейной жизни - их торжественно наградит администрация Санкт-Петербурга.

Как сообщают организаторы, концерт пройдет с полным соблюдением всех противоэпидемических норм: социальное дистанцирование, строгое ношение масок, термометрия и контроль здоровья на входе.

К слову

Хибла Герзмава, народная артистка России и народная артистка Республики Абхазия, стала лауреатом Государственной премии России 2020 года за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства.