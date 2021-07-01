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01.07.2021 16:15
Рубрика: Происшествия

В Архангельске мужчина получил срок за захват офиса МФО

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельске 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании приговорил 54-летнего мужчину, захватившего в заложники сотрудницу микрофинансовой организации, к семи годам колонии строгого режима.

Фото: iStock
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Как сообщил СК региона, житель деревни Лая Приморского района признан виновным в захвате заложника с применением оружия, а также преступлениях, связанных с его незаконным оборотом.

Установлено, что в марте этого года осужденный, который прежде уже привлекался к уголовной ответственности, переделал купленное охотничье ружье в обрез. С ним он пришел в офис микрофинансовой организации на улице Ломоносова, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В офисе находилась 21-летняя сотрудница. Мужчина заблокировал входную дверь и не давал девушке выйти, требуя вызвать начальство, чтобы оно принесло ему публичные извинения за действия коллекторов. На следствии обвиняемый утверждал, что взял в этой организации восемь тысяч рублей, долг очень быстро вырос, а право взыскания передали коллекторам, которые стали распространять в интернете сведения, порочащие заемщика и его близких.

Сотрудница успела нажать кнопку тревожной сигнализации, и на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе переговоров представителю Росгвардии удалось убедить захватчика разрядить обрез. После этого его задержали. В ходе следствия он признал вину.

Дело рассматривал военный суд, поскольку статья УК о захвате заложников относится к его компетенции. Приговор пока не вступил в законную силу.

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