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Рубрика: В мире

Актер Алексей Гуськов заявил, как Украина превратила Крым в "помойку"

Российский актер Алексей Гуськов заявил, что, когда Крым не был частью России, он превращался в помойку. А ведь место это райское, подчеркнул народный артист РФ, слова которого приводит РИА Новости. По мнению Гуськова, Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона. При этом актер подчеркнул, что продолжает любить Киев, где провел все свое детство.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Крыму предостерегли Киев от повторения опыта британского эсминца

Не так давно британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России и оказался у берегов Крыма. Чуть позже в том же районе был замечен американский самолет-разведчик. Президент РФ Владимир Путин осудил действия двух держав. По словам российского лидера, это чистой воды провокация, Лондон и Вашингтон без уважения относятся к выбору крымчан.

Полуостров вошел в состав РФ семь лет назад после референдума. Жители региона проголосовали за воссоединение с Россией.

В регионах В мире экс-СССР Украина Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России Отношения России и Украины

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