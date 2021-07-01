Актер Алексей Гуськов заявил, как Украина превратила Крым в "помойку"

Российский актер Алексей Гуськов заявил, что, когда Крым не был частью России, он превращался в помойку. А ведь место это райское, подчеркнул народный артист РФ, слова которого приводит РИА Новости. По мнению Гуськова, Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона. При этом актер подчеркнул, что продолжает любить Киев, где провел все свое детство.

Не так давно британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России и оказался у берегов Крыма. Чуть позже в том же районе был замечен американский самолет-разведчик. Президент РФ Владимир Путин осудил действия двух держав. По словам российского лидера, это чистой воды провокация, Лондон и Вашингтон без уважения относятся к выбору крымчан.

Полуостров вошел в состав РФ семь лет назад после референдума. Жители региона проголосовали за воссоединение с Россией.