Путин о позиции Запада по Крыму: Ну хорошо, не признавайте дальше

"Ради чего это все было? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации и там что -то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше, но зачем провокации подобного рода осуществлять?" - сказал он.

Глава государства сообщил, что в день, когда британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России, в этом же районе был замечен американский самолет-разведчик.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.