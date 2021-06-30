Путин о позиции Запада по Крыму: Ну хорошо, не признавайте дальше

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" осудил действия США и Британии, устроивших провокации у берегов Крыма. Он допускает, что тем самым они хотели показать свое непризнание принадлежности полуострова России.
"Ради чего это все было? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации и там что -то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше, но зачем провокации подобного рода осуществлять?" - сказал он.
Глава государства сообщил, что в день, когда британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России, в этом же районе был замечен американский самолет-разведчик.
"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.