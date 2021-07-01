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01.07.2021 13:30
Рубрика: Власть

Генплану дали срок

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 142(8493)
Генплан Севастополя пытаются разработать шесть лет. Фото: Крымова Юлия/РГ Генплан Севастополя пытаются разработать шесть лет. Фото: Крымова Юлия/РГ
Генплан Севастополя пытаются разработать шесть лет. Фото: Крымова Юлия/РГ

В Севастополе объявили новый срок разработки генплана - до конца 2021 года. Об этом на заседании Заксобрания во вторник сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.

Фото: Крымова Юлия/ РГ
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- В связи с большим объемом изменений повторные публичные обсуждения проекта генплана планируются до конца этого года, - сказал Жукалов.

Новый генплан Севастополя находится в разработке с 2015 года. В мае 2017-го состоялись общественные слушания, на которых горожане потребовали вернуть статус-кво функциональному зонированию территорий. Генплан был отправлен на доработку - решено удовлетворить более 80 процентов от 12 тысяч замечаний жителей. В конце 2018 года правительство города расплатилось с разработчиками за основную часть работы, а финальную доработку поручило подведомственному проектному институту. С тех пор генплан не раз обещали представить жителям - и экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и нынешний Михаил Развожаев.

- Вопрос сложный. Дальнейшее утверждение зависит от того, сколько категорий земель будет в городе, - сообщил Жукалов. - Помимо обсуждения с жителями проект должен пройти процедуру согласования с федеральными органами власти. Его нам не согласуют, если будут противоречия федеральному законодательству.

Чиновник объяснил, что из-за статуса города федерального значения и градостроительной ситуации, сложившейся в украинский период, возникло затруднение с определением категорий земель и границ населенных пунктов на территории Севастополя. У других городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга - административные границы совпадают с их границами как субъектов РФ, а участки имеют только одну категорию земель населенных пунктов. В Севастополе это не так. В составе субъекта есть пять городских и 41 сельский населенный пункт. При актуализации генплана надо определить, будет ли у Севастополя одна категория земель, или же добавятся сельскохозяйственные. В первом случае потребуется дополнительная поддержка сельского хозяйства и жителей сельских территорий. Во втором - изменение федерального законодательства.

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