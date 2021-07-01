На Дону введена обязательная вакцинация рабочих, чиновников и студентов

Соответствующий документ подписал заместитель главного государственного санитарного врача региона Анатолий Конченко.

В постановлении говорится, что в Ростовской области сложилась неблагополучная ситуация с короновирусной инфекцией. На 1 июля в регионе зафиксировано 99 540 больных COVID-19. За одни сутки количество заболевших выросло на 38,1 процента, а "текущие темпы иммунизации против COVID-19 не позволяют своевременно обеспечить необходимую иммунную прослойку".

Поэтому с 1 по 26 июля первым компонентом вакцины в обязательном порядке должны быть привиты: работники торговли, общественного питания, транспорта и такси, МФЦ, финансовых организаций, образования, здравоохранения, ЖКХ, сферы бытовых услуг, социального и бытового обслуживания населения, студенты старше 18 лет и так далее. Всего перечислено 37 организаций, где должна пройти обязательная прививочная кампания.

Вакцинироваться также должны государственные и гражданские служащие, работники органов власти и местного самоуправления, в том числе депутаты.

Минздраву Ростовской области поручено подготовить необходимое количество вакцин и обеспечить медицинским персоналом прививочные бригады. Главам муниципалитетов предписано оказывать всяческое содействие медикам. Завершиться иммунизация в регионе должна до 26 августа 2021 года.