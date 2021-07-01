Постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 1 июля 2021 года № 4 "Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан"

Я, Заместитель Главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ростовской области, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Ростовской области оценивается как неблагополучная.

По состоянию на 01 июля зарегистрировано 99 540 больных COVID-19 - 2368,7 на 100 тыс. населения. Число случаев за сутки 01.07.2021 выросло на 38,1 % по сравнению с 01.06.2021. Коэффициент распространения составляет 1,1.

В июне 2021 увеличилось количество ежедневно регистрированных случаев заболеваний COVID-19 с 3,7 до 5,3 на 100 тысяч населения. При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет (72,3 %). Отмечается рост числа заболевших лиц, посещающих общественные места (торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, парки) и пользующихся общественным транспортом.

По итогам 24 и 25 недели 2021 заболеваемость увеличилась на 19,9 % и составила 1119 и 1342 (26,6 и 31,9 на 100 тысяч населения соответственно), а за 24 неделю произошел рост заболеваемости на фоне роста наполняемости ковидных госпиталей до 78,6 %. Впервые за последние два месяца на 23 неделе был установлен рост заболеваемости внебольничной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, на фоне роста на 8,0 % заболеваемости внебольничными пневмониями в целом на 25 неделе по сравнению с 24.

Изменилась возрастная структура заболевших - наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 49 лет, активно посещающее общественные места и пользующееся общественным транспортом, удельный вес которых превышает 40%, в этих же возрастных группах продолжается рост заболеваемости, превысив общий недельный показатель. На 25 неделе по сравнению с 24 неделей отмечен рост заболеваемости в возрастных группах 7-14 лет на 7,1 %, 15-17 на 30,8 %, 18 - 29 на 37,7 %, 30 - 49 на 17,8 %, 50 - 64 на 26,3 % и 65 лет и старше на 15,2 %.

Заболеваемость в возрастных группах 50-64 и 65 плюс, имеющих самый высокий риск неблагоприятных исходов, практически не изменилась, но так и остается на ведущих местах в расчете на 100 тысяч населения соответствующего возраста.

При этом в структуре заболевших увеличилась эпидемическая значимость возрастной группы 30-49 лет, удельный вес которой составил почти 34,9 % от всех заболевших. Также не снижается заболеваемость в возрастной группе 18-29 лет.

Отмечается рост числа заболевших лиц, заражение которых произошло вне семьи.

На 01.07.2021 по трем вакцинам выполнение плана вакцинации 31,5 %.

В то же время, охват прививками лиц, осуществляющих трудовую деятельность в сферах, имеющих наиболее высокий риск инфицирования населения (все виды торговли, коммунально-бытовые услуги, транспорт и другие услуги, работы), остается крайне недостаточным.

Текущие темпы добровольной иммунизации против COVID-19 не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную (не менее 60%) иммунную прослойку.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания):

1.1 работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- общественного питания;

- транспорта общего пользования, такси;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и иных спортивных организаций;

- бытовых услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг;

- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального

обслуживания;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- жилищно-коммунального хозяйства.

1.2 государственным гражданским служащим Ростовской области, муниципальным служащим, работникам органов власти Ростовской области и местного самоуправления, депутатам областного и муниципального уровня;

1.3 обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.

2. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, перечисленным в п. 1 настоящего Постановления:

2.1 представить не позднее 06.07.2021 в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих;

2.2 организовать до 29.07.2021 проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 26.08.2021 -вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников, обучающихся;

2.3 усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Главам муниципальных образований области оказывать содействие должностным лицам, указанным в п.2 настоящего Постановления в организации и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

4. Министру здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.) совместно с руководителями органов управления здравоохранением в городах и районах области:

4.1. определить до 08.07.2021 потребность в вакцине, холодильном борудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах (включая мобильные), дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.2. обеспечить иммунизацию групп граждан, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действующим законодательством

4.3. Обеспечить эффективное соблюдение требований "холодовой цепи" при транспортировании и хранении вакцин с учетом температурного режима, с использованием термометров и термоиндикаторов;

5. Правительству Ростовской области :

5.1. Обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Ростовской области о ходе проведения вакцинации по эпидемическим показаниям

6. Министру здравоохранения области (Кобзев Ю.В.), главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" (Карпущенко Г.В.) обеспечить проведение широкой информационной кампании среди населения по пропаганде иммунизации против новой коронавирусной инфекции, как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

срок - постоянно.

7. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (Ненадская С.А.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ростовской области организовать и обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

А.В.Конченко







