Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей

В Ростове-на-Дону под руководством кандидата технических Сергея Синютина разработан портативный прибор для реабилитации дыхательных путей после заболевания коронавирусной инфекцией.

Устройство, как сообщает пресс-служба Южного федерального университета, также подойдет нормализации дыхания при астме и пневмонии.

Принцип действия пневмотренажера простой. Пациент дышит в трубку, в которой находится датчик регистрации скорости движения воздуха и других параметров. Микроконтроллер обрабатывает и передает данные по радиоканалу на андроид-устройство, где информация отображается в виде игровой картинки.

"Например, нужно надуть шарик определенного размера за определенное время. Как реальный шарик он обладает сопротивлением, и чтобы его надуть необходимо приложить усилия. Таким образом происходит тренировка дыхательной системы", - сказал Сергей Синютин.

Пневмотренажер не просто формирует игровую ситуацию, но и измеряет параметры дыхательной системы человека. Если пациент попытается выполнить задачу с запредельными усилиями, то прибор остановит процесс. Изменяя параметры, можно усложнять или упрощать задачу, и достигать тем самым нужного лечебного эффекта.

Напомним, что переболевший COVID-19 человек жалуется на сильную слабость, повышенную утомляемость, не способность к продолжительному физическому или умственному напряжению. Основные методы реабилитации постковидных больных - это лечебная физкультура и упражнения на развитие вспомогательной дыхательной мускулатуры.