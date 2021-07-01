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Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей

01.07.2021 / 18:43
Фото: пресс-служба ЮФУ
Фото: пресс-служба ЮФУ

В Ростове-на-Дону под руководством кандидата технических Сергея Синютина разработан портативный прибор для реабилитации дыхательных путей после заболевания коронавирусной инфекцией.

Устройство, как сообщает пресс-служба Южного федерального университета, также подойдет нормализации дыхания при астме и пневмонии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Принцип действия пневмотренажера простой. Пациент дышит в трубку, в которой находится датчик регистрации скорости движения воздуха и других параметров. Микроконтроллер обрабатывает и передает данные по радиоканалу на андроид-устройство, где информация отображается в виде игровой картинки.

"Например, нужно надуть шарик определенного размера за определенное время. Как реальный шарик он обладает сопротивлением, и чтобы его надуть необходимо приложить усилия. Таким образом происходит тренировка дыхательной системы", - сказал Сергей Синютин.

Пневмотренажер не просто формирует игровую ситуацию, но и измеряет параметры дыхательной системы человека. Если пациент попытается выполнить задачу с запредельными усилиями, то прибор остановит процесс. Изменяя параметры, можно усложнять или упрощать задачу, и достигать тем самым нужного лечебного эффекта.

Напомним, что переболевший COVID-19 человек жалуется на сильную слабость, повышенную утомляемость, не способность к продолжительному физическому или умственному напряжению. Основные методы реабилитации постковидных больных - это лечебная физкультура и упражнения на развитие вспомогательной дыхательной мускулатуры.

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