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01.07.2021 13:32
Рубрика: Происшествия

Дурная вода

Репортаж из Васильевки, где продолжают спасать дома от последствий селевого потока
Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Российская газета - Неделя - Крым № 142(8493)
Микрорайон Васильевка, удержавший часть воды и камней во время потопа в Ялте восстанавливают до сих пор. Селевой поток уперся в старые троллейбусы и дома местных жителей. Многие из строений не имеют документов. Корреспондент "РГ" увидела, как ялтинцы спасают свое имущество.
Многие дома засыпало почти целиком. Фото: Крымова Юлия/РГ Многие дома засыпало почти целиком. Фото: Крымова Юлия/РГ
Многие дома засыпало почти целиком. Фото: Крымова Юлия/РГ

Старые троллейбусы, несколько месяцев назад вывезенные с территории депо, создали искусственную плотину. Они удержали огромное количество грязи и камней. Картина вышла очень необычная.

Фото: Юлия Крымова
В ялтинской Васильевке продолжают спасать дома от последствий селевого потока

Дом 82-летнего Шевкета Денишаева стоит ближе всего к троллейбусному парку.

- Это была не река, а дурная вода. У меня было ощущение, как будто что-то сливали каждые два часа, - сетует его дочь Зарема. - Первые сутки мы оставались в доме, вычерпывали воду, спасатели не смогли нас эвакуировать, потому что с двух сторон шел поток. На вторые сутки нам помогли родственники, выстроились в цепочку через реку. Папу из окна вытащили, он лежачий. Все живы и здоровы, это главное. В доме что-то удалось сохранить.

Этот дом, как и многие другие в районе, не оформлен. Хотя семья живет здесь более 20 лет.

- Ни у кого здесь не было госактов на землю, - говорит Зарема. Подали заявку на компенсацию, чего ждать - не знают.

Двор засыпало до высоты крыши, внутри более чем на метр стояла вода. Раскопать все помогли военные, а затем на помощь пришли ребята из "Молодежки ОНФ". В Васильевке они расчищают дома, гаражи, узкие места во дворах, куда экскаватору не подобраться. Более 100 человек из 11 регионов приехали на помощь жителям Керчи и Ялты. Работают как добровольцы, деньги не получают. В Ялте их поселили в санатории "Ливадия". Ребята говорят: в море плавать нельзя, но, когда будет выходной, искупаются в бассейне.

- Обходим дома и спрашиваем, чем помочь, - говорит участник "Молодежки ОНФ" Константин Гусаков. - Сейчас работаем в Васильевке, потому что здесь самый проблемный участок, под завалами 10 домов. Многие не узаконены, государство ничем им не может помочь. Большинство населения - женщины, бабушки, старики - своими силами не стравятся. Оказываем не только физическую, но и юридическую помощь. Среди нас есть студенты юридических факультетов и практикующие юристы. Проводим консультации, помогаем составить план действий, чтобы люди смогли получить компенсации.

Старые троллейбусы стали искусственной плотиной. Фото: Крымова Юлия/РГ

Сотрудники МЧС и коммунальщики продолжают расчищать улицу Джафера Сейдамета и реку. Работы еще очень много. По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, в Васильевку нанесло 1,5 миллиона кубометров грунта и гравия.

Фото: Пресс-служба ГУП РК "Крымтроллейбус"
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Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что к понедельнику, 28 июня, поступило 700 заявлений от жителей, пострадавших в результате ЧС. Заявки будут принимать до конца дня 30 июня. На прошлой неделе 111 человек получили компенсации на сумму более 10,3 миллиона рублей. Всем пострадавшим выплачена единовременная матпомощь в размере 10 тысяч рублей. 24 человека получили по 50 тысяч рублей и 80 - по 100 тысяч рублей в связи с полной или частичной утратой имущества. Принято более 130 заявок по поврежденным автомобилям, выполняется их экспертиза.

По словам Павленко, три затопленных частных дома в переулке Музейном скорее всего будут признаны непригодными для проживания. Такая же участь ждет 18 квартир в многоквартирном доме.

На восстановительные работы в Ялте потребуется более семи миллиардов рублей, а на капитальные ремонты - в несколько раз больше.

За минувшую неделю от завалов в Ялте освободили восемь частных домов из 24-х. Вскоре планируют расчистить остальные 16.

- Надо раскопать Васильевку, Хуторок, Кореиз - зоны, которые оказались засыпаны щебнем, - сообщила Павленко.

В субботу, 26 июня, в Ялте прошел новый ливень. Выпало около половины месячной нормы осадков, уровень воды в реках поднялся на 30-50 сантиметров. Проблемные дома вдоль рек снова затопило, хоть и не так сильно, как в предыдущий потоп. Возникли перебои с водоснабжением: город перешел на альтернативные источники воды, но к вечеру воскресенья проблему устранили. Также по словам мэра в горах выше Южноборежного шоссе продолжают бить источники и родники, откуда вода постоянно поступает в Мисхор, Кореиз и Алупку.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Со вторника, 29 июня, в Ялте возобновилось движение по центральным улицам, которые расчищены от последствий наводнения. Однако пока останется закрытым проезд по улицам Ломоносова, Вергасова и Кривошты, где еще продолжаются работы. Детские сады планируют открыть 1 июля.

Купаться на пляжах Большой Ялты по-прежнему запрещено. На многих сотрудники МЧС обследовали дно и убедились в отсутствии опасных предметов. Однако на пляжах в центре города вода еще остается мутной, что мешает провести обследование.

Общий ущерб республике от наводнения оценивается в 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Отдельно будут просчитаны затраты на проведение противопаводковых мероприятий. Большую часть суммы направят на ремонт дорог. Аксенов предложил использовать гравий, которым засыпало Васильевку и другие микрорайоны, для отсыпки дорог.

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