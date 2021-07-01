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01.07.2021 09:02
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся 67 лет

Текст: Юлия Мякишева

Накануне, 30 июня, в столице Среднего Урала температура воздуха прогрелась до 34,9 градусов в 14:00 по московскому времени. Самая жаркая погода в этот день была в 1954 году, тогда термометры показали 34,6 градусов тепла.

Фото: iStock
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О новом значении в метеостатистике сообщили в центре "Фобос". По данным специалистов, вполне возможно, что и начало июля из-за повышения нормы температуры на 8-10 градусов принесет новые рекорды.

Максимумы температур, помимо Екатеринбурга, были зафиксированы в Тюмени (+33,4 градуса), Сарапуле (+35), Зырянке (+33,8). Жара спадет только к выходным, ее ослабление будет сопровождаться опасными условиями: грозами, ливнями, шквалистым ветром.

Как ранее писала "РГ", до третьего июля в Свердловской области действует предупреждение об атмосферном загрязнении воздуха.

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