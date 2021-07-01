РФ заявила в ПАСЕ протест в связи с законом Украины о коренных народах

Россия внесла в Парламентскую ассамблею Совета Европы запрос о подготовке проекта резолюции из-за нарушения прав национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает "Интерфакс".

Это связано с принятием Верховной Радой закона о коренных народах Украины.

"Украинские депутаты одним махом нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств", - рассказал Леонид Слуцкий.

Он надеется, что ПАСЕ оценит ситуацию и правильную оценку действия украинских властей.