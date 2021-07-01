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01.07.2021 19:28
Рубрика: Власть

С прицелом на возраст

"Российская газета" публикует поправки в закон: гражданское оружие можно приобретать с 21 года
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Сегодня "Российская газета" публикует поправки в Федеральный закон "Об оружии". Его появлению предшествовали трагедии в Керчи и Казани, когда недоросли устроили кровавую бойню в учебных заведениях. Причем из вполне законно приобретенных ружей. В обществе разгорелись споры о необходимости отодвинуть возрастной порог, с которого можно владеть оружием. И вот главная новация - этот возрастной ценз увеличен. Теперь, чтобы стать обладателем травматического пистолета (официальное название - огнестрельное оружие ограниченного поражения) или гладкоствольного охотничьего ружья, надо дождаться своего 21-го дня рождения.
Человеку, служившему в армии, можно приобрести ружье, и не дожидаясь наступления 21-летия. Ведь он с оружием - на ты. Фото: Reuters Человеку, служившему в армии, можно приобрести ружье, и не дожидаясь наступления 21-летия. Ведь он с оружием - на ты. Фото: Reuters
Человеку, служившему в армии, можно приобрести ружье, и не дожидаясь наступления 21-летия. Ведь он с оружием - на ты. Фото: Reuters

Законодателям такое решение явно далось непросто. Достаточно напомнить, что новые поправки разрабатывались и откладывались несколько лет. Ломались привычные стереотипы - мол, почему служить в войсках можно с 18-ти лет, а ходить на охоту - нельзя? Проводились социологические и психологмческие исследования, которые и показали - в современных условиях именно 21 год является оптимальным возрастом для покупки своего первого оружия. Это тот возраст, когда человек более четко понимает, зачем ему ружье или пистолет.

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Впрочем, новые поправки в Закон "Об оружии" оговаривают некоторые исключения. Владеть собственным оружием могут и более молодые люди. Это те, кто уже отслужил или служит в армии, в государственных военизированных организациях, имеют воинские либо специальные звания или классные чины юстиции.

Это логично. Человек уже допущен к боевому оружию, прошел все возможные проверки. Отчего же ему не позволить купить двустволку?

Такое право осталось и у граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, ведущим традиционный образ жизни. То есть занимающимся традиционными промыслами в местах традиционного проживания. Разрешено приобретать оружие с 18 лет для занятий спортом и для ношения с национальными костюмами или казачьей формой.

На многозарядное оружие тоже ценз - два года владения обычной двустволкой. Сразу помповое ружье, из которого стреляли в школе Казани, не купишь

Появилось еще одно важное ограничение. Гражданам, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не разрешается приобретать гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов, магазин или барабан. То есть помповое ружье, из которого стрелял в Казани студент колледжа, сразу не купишь. Напомним, похожий ценз существует и для нарезного оружия. Приобрести его можно только после пяти лет владения гладкоствольным ружьем.

Однако есть в новом законе и послабление. Так, военным пенсионерам, владеющим травматическими пистолетами, уже не надо каждые пять лет проходить проверку знаний и навыков безопасного владения оружием.Новый закон теперь в принципе запрещает выдачу разрешения на оружие тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, за терроризм и экстремизм, за пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Не выдадут лицензию на оружие и тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за насилие в отношении несовершеннолетнего. Исключена возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.

Владеть гражданским оружием с 18 лет могут граждане, проходящие или прошедшие военную службу, занимающиеся промыслом или спортом

Лишат права на получение лицензии на гражданское оружие водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения или же передавших руль выпившему человеку. Эта запретительная мера будет действовать "до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию".

Такое же ограничение получат и те, кто оказался привлеченным к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ. Временно лишатся прав на приобретение оружия нарушители, оказавшиеся под административным арестом. Раньше лицензия не выдавалась тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Пьяные водители не смогут получить разрешение на оружие

Закон расставляет точки над "i" для владельцев списанного, так называемого охолощенного оружия. Теперь требуется обязательно сообщить в подразделение лицензионно-разрешительной работы о приобретении такого экземпляра. Проходить всю процедуру получения разрешения, в том числе медицинское освидетельствование, не требуется. Достаточно просто уведомить Росгвардию о его наличии. Времени у владельца это много не займет и ничего стоить не будет.

Кстати, о дарении, продаже или переходе по наследству такого оружия тоже придется уведомлять. Сделать это можно в простой письменной форме. Те, кто приобрел списанное оружие до принятия этого закона, все равно должны уведомить лицензионное подразделение.

Вызвано это тем, что участились случаи, когда криминальные умельцы возвращали списанное оружие к нормальному бою, то есть вновь превращали его в полноценный огнестрел.

В России - 3,7 миллиона владельцев, получивших разрешения на хранение и ношение оружия. В их пользовании - более 6,5 миллиона ружей, нарезных карабинов, травматических пистолетов. Из них гражданского огнестрельного с нарезным стволом - 1 миллион единиц, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного - 4,3 миллиона единиц, огнестрельного ограниченного поражения, так называемой травматики, - 945 тысяч. Фото: РИА Новости
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