Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 231-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2001, N 31, ст. 3171; 2003, N 2, ст. 167; N 50, ст. 4856; 2008, N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 770; N 30, ст. 3735; 2010, N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 10; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 50, ст. 7351; 2012, N 29, ст. 3993; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 14, ст. 1555; N 30, ст. 4228; 2015, N 1, ст. 76; N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4356; 2016, N 1, ст. 28; N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4160; N 28, ст. 4558; 2017, N 14, ст. 1996; N 27, ст. 3948; N 50, ст. 7562; 2018, N 11, ст. 1574; N 30, ст. 4554; 2019, N 30, ст. 4134; N 31, ст. 4439) следующие изменения:

1) часть первую статьи 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"гладкоствольное огнестрельное оружие - огнестрельное оружие, канал ствола которого имеет круглое сечение, цилиндрическую или коническую форму и гладкую (ровную) внутреннюю поверхность на всем его протяжении;

нарезное огнестрельное оружие (огнестрельное оружие с нарезным стволом) - огнестрельное оружие, канал ствола которого имеет сечение, форму или нарезы (выступы и углубления) на внутренней поверхности, придающие в процессе выстрела метаемому снаряжению вращательное движение вокруг своей оси;

спусковой механизм - механизм оружия, предназначенный для управления началом и окончанием стрельбы;

ударный механизм - механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие ударного средства инициирования патрона;

переделка оружия - замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия.";

2) абзац первый статьи 2 после слова "Оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности и";

3) в статье 3:

а) часть первую после слов "уполномоченным в сфере оборота оружия," дополнить словами "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации,";

б) в абзаце третьем пункта 3 части второй слова ", в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм" исключить;

4) часть пятую статьи 4 после слов "уполномоченным в сфере оборота оружия," дополнить словами "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации,";

5) в статье 6:

а) в пункте 1:

в абзаце втором слова "ствола или длину" заменить словами "цельного ствола от его казенной части или длину цельного";

абзац девятый после слов "уполномоченным в сфере оборота оружия," дополнить словами "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации,";

б) дополнить пунктами 13 - 15 следующего содержания:

"13) хранение юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) оружия в помещениях, предназначенных для его хранения, не оборудованных охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять охрану соответствующих помещений;

14) хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) без уведомления об этом в соответствии с настоящим Федеральным законом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа по месту жительства гражданина либо по месту нахождения юридического лица;

15) переделка оружия.";

6) часть вторую статьи 7 дополнить предложениями следующего содержания: "Обязательное подтверждение соответствия гражданского и служебного оружия (за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том числе копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия) проводится при наличии заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, о соответствии криминалистическим требованиям, предусмотренным статьями 3 и 4 настоящего Федерального закона. Форма указанного заключения и порядок его выдачи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. Порядок проведения экспертных исследований в целях определения соответствия гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Передача оружия собственником для обязательного подтверждения соответствия осуществляется на основании направления, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом. Форма и порядок выдачи направления на передачу оружия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.";

7) в статье 9:

а) в части шестой:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"приобретения гражданского и служебного оружия и патронов к нему организациями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в сфере оборота оружия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе использовать боевое ручное стрелковое оружие;";

абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами четвертым - восьмым;

б) часть девятую после слов "Федерального закона" дополнить словами "(за исключением списанного оружия)";

в) дополнить частями десятой и одиннадцатой следующего содержания:

"Приобретение, экспонирование и коллекционирование списанного оружия не подлежат лицензированию. Собственник списанного оружия обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган в двухнедельный срок со дня приобретения этого оружия для его регистрации. Порядок подачи уведомления о приобретении списанного оружия и его форма устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.

Предоставление предусмотренных настоящей статьей лицензий в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, подтверждается записями, внесенными в реестры лицензий и разрешений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (далее - реестры лицензий и разрешений). Днем предоставления лицензии является день внесения в реестры лицензий и разрешений записи о предоставлении лицензии.";

8) дополнить статьей 92 следующего содержания:

"Статья 92. Ведение реестров лицензий и разрешений

В целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, формируются и ведутся в электронном виде реестры лицензий и разрешений.

Реестры лицензий и разрешений включают в себя сведения о выданных (предоставленных) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом, лицензиях, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона, и разрешениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

В реестрах лицензий и разрешений должны быть указаны следующие сведения:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, которому выдана лицензия (выдано разрешение);

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, которому выдана лицензия (выдано разрешение);

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, которому выдана лицензия (выдано разрешение), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность;

4) наименование органа, выдавшего (предоставившего) лицензию (разрешение);

5) основание и дата выдачи (предоставления) лицензии (разрешения), номер и срок ее действия;

6) основание и дата переоформления лицензии (разрешения) либо внесения изменений в реестр лицензий и разрешений;

7) основание и дата продления срока действия лицензии (разрешения);

8) основание и дата аннулирования лицензии (разрешения);

9) иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения, необходимые для осуществления контроля за оборотом оружия.

Порядок формирования и ведения реестров лицензий и разрешений, а также форма и порядок предоставления выписок из реестров лицензий и разрешений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Предоставление предусмотренных настоящим Федеральным законом или принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации разрешений в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, подтверждается записями, внесенными в реестры лицензий и разрешений. Днем предоставления разрешения является день внесения в реестры лицензий и разрешений записи о предоставлении разрешения.

Выписка из реестра лицензий и разрешений предоставляется (выдается) в отношении лицензий и разрешений, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 9 настоящего Федерального закона и частью пятой настоящей статьи.";

9) в статье 13:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Граждане Российской Федерации, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах традиционного проживания, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет. Право на приобретение газового оружия, спортивного оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом для занятий спортом, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.";

б) часть пятую дополнить предложением следующего содержания: "Гражданам Российской Федерации, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечении первых двух лет владения таким оружием не разрешается приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин (барабан).";

в) в части восемнадцатой второе предложение изложить в следующей редакции: "Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов или револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, за исключением граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, а также проходивших службу в этих организациях и уволенных из них в запас или отставку с правом на пенсию, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган, выдавшие разрешения на хранение или хранение и ношение оружия, документы, подтверждающие прохождение ими указанной проверки", дополнить словами ", а уволенные из этих организаций с правом на пенсию - документ, подтверждающий наличие у них стажа службы, дающего право на получение пенсии за выслугу лет";

г) в части двадцатой:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление;";

дополнить пунктами 31 - 35 следующего содержания:

"31) имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением (использованием) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов;

32) имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;

33) имеющим снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма;

34) имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);

35) два и более раза осужденным за совершение преступления;";

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусматривающего административный арест в качестве одного из видов административного наказания, а также привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;";

пункт 10 признать утратившим силу;

10) в статье 20:

а) часть четвертую дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Для дарения и наследования списанного оружия наличие у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия не требуется.";

б) дополнить частью седьмой следующего содержания:

"О продаже или дарении списанного оружия лицо, его продавшее или подарившее, уведомляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по месту учета данного оружия. Форма и порядок подачи указанного уведомления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. Сделка по продаже и дарению списанного оружия должна совершаться в простой письменной форме.";

11) статью 22 дополнить частью восьмой следующего содержания:

"Лица, владеющие на законном основании оружием, обязаны представлять оружие для осмотра, а также обеспечивать доступ к местам его хранения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом оружия, в целях выполнения контрольных функций.";

12) статью 25 дополнить частями пятой - седьмой следующего содержания:

"Об утрате или хищении оружия, подлежащего учету в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе, лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.

Обращенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в государственную собственность, в том числе конфискованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, оружие и (или) патроны к нему уничтожаются войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Собственники оружия (за исключением государственных военизированных организаций и юридических лиц, производящих оружие и патроны к нему) вправе сдать принадлежащие им оружие и (или) патроны к нему в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, для уничтожения. Оружие и (или) патроны к нему безвозмездно уничтожаются войсками национальной гвардии Российской Федерации на основании заявления их собственника без возмещения собственнику стоимости таких оружия и патронов к нему.";

13) в статье 26:

а) в части первой:

абзац первый после слов "(или) разрешение," дополнить словами "и изымаются";

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) неисполнения лицом, владеющим на законном основании оружием, обязанности по представлению оружия для осмотра или предоставлению доступа к местам его хранения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом оружия;";

б) в части пятой слова "гражданин - по истечении одного года со дня окончания срока наложения административного наказания в виде лишения права на приобретение оружия либо права на хранение или хранение и ношение оружия или со дня устранения (прекращения) обстоятельств, исключающих в соответствии с настоящим Федеральным законом возможность получения таких лицензии и (или) разрешения" заменить словами "гражданин - со дня устранения (прекращения) обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии на приобретение гражданского оружия";

14) в статье 27:

а) абзац третий пункта 1 части первой изложить в следующей редакции:

"ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, невыполнения лицом, осуществляющим ношение оружия, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, нарушения гражданами правил хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и патронов к нему, пересылки оружия;";

б) часть пятую изложить в следующей редакции:

"Изъятые или сданные оружие и (или) патроны к нему, находящиеся на хранении в войсках национальной гвардии Российской Федерации либо органах внутренних дел, должны быть отчуждены их собственником в соответствии с гражданским законодательством либо получены собственником в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона в течение одного года со дня приема их на хранение. В случае смерти собственника оружия и (или) патронов к нему указанный срок исчисляется со дня принятия (приобретения) наследства в соответствии с гражданским законодательством. Выморочные оружие и (или) патроны к нему переходят в собственность Российской Федерации.";

в) дополнить частью седьмой следующего содержания:

"При устранении (прекращении) обстоятельств, препятствующих владению оружием, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган уведомляет собственника оружия и (или) патронов к нему, находящихся на хранении в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или в органах внутренних дел, о необходимости получения либо отчуждения этого оружия и (или) патронов к нему в течение двух месяцев со дня получения уведомления, а также о средней оценочной стоимости расходов, связанных с хранением и принудительным отчуждением оружия и патронов к нему.".

Статья 2

Часть седьмую статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2870; 2000, N 26, ст. 2737; 2002, N 30, ст. 3029; 2006, N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; 2007, N 31, ст. 4008; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 14, ст. 1642, 1658; 2014, N 48, ст. 6651; 2017, N 31, ст. 4827; 2019, N 18, ст. 2213; 2021, N 1, ст. 20) дополнить словами ", незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия".

Статья 3

Внести в статью 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 52, ст. 6963; 2014, N 30, ст. 4223; 2016, N 52, ст. 7491; 2017, N 24, ст. 3478; N 31, ст. 4827; 2018, N 18, ст. 2572; N 49, ст. 7523; N 52, ст. 8101; 2019, N 18, ст. 2214; 2020, N 14, ст. 2035) следующие изменения:

1) пункт 1 части 5 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия;";

2) в части 14 слова "подпунктах "а", "в" и "ж" заменить словами "подпунктах "а", "в", "ж" и "к".

Статья 4

Статью 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 14, ст. 1651; N 52, ст. 7009; 2017, N 50, ст. 7555; 2021, N 1, ст. 48) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Положения главы 4 настоящего Федерального закона не распространяются на правоотношения, связанные с предоставлением государственных услуг федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.".

Статья 5

1. Лицензии на приобретение гражданского оружия, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона гражданам Российской Федерации, признаются действующими.

2. В случае, если в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона граждане Российской Федерации, имеющие в собственности на законном основании гражданское оружие либо лицензию на его приобретение, утрачивают право на приобретение такого оружия по обстоятельствам, наступившим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, им разрешается хранение, хранение и ношение оружия на основании ранее выданных соответствующих разрешений, в том числе при их последующем продлении.

3. Граждане и юридические лица, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее одного года со дня его вступления в силу обязаны в порядке и по форме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, уведомить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган о наличии у них списанного оружия.

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта "в" пункта 7 и пункта 8 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзац третий подпункта "в" пункта 7 и пункт 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин