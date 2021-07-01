Россиянам стали доступны вакансии по всей стране

Государственная служба занятости теперь будет подбирать работу соискателю в любом регионе, в котором он сам захочет. Выбор работы в целом стал больше.

С 1 июля 2021 года портал "Работа в России" официально признан единой цифровой платформой для центров занятости, благодаря чему у них появился доступ к общей базе вакансий по всей стране; большинство услуг они теперь смогут предоставлять в электронном виде. Закон об этом публикует "Российская газета".

В России сейчас более двух тысяч центров занятости и их отделов, в которых трудятся свыше тридцати тысяч специалистов. "Единая цифровая платформа позволит оптимизировать их работу, - пояснили в минтруде. - С помощью нее центры занятости смогут обмениваться информацией, планировать привлечение трудовых ресурсов, анализировать ситуацию на рынке труда и проактивно управлять им: помогать гражданам строить успешную карьеру, а организациям - находить нужных сотрудников".

Для этого с 1 января следующего года работодатели со среднесписочной численностью работников свыше 25 человек обязаны размещать на единой цифровой платформе информацию о своих потребностях в работниках и об условиях их привлечения, наличии вакансий и специальных рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов. А граждане уже сегодня, не выходя из дома, заполнив анкету и заявление на портале "Работа в России", могут получить официальный статус безработного, оформить пособие по безработице, оставить свое резюме. В большинстве случаев не требуются даже сведения из трудовой книжки или справки о среднем заработке. Эта информация хранится в электронных базах других ведомств: центры занятости ее всегда смогут уточнить без участия граждан, рассказали в минтруде. Такой дистанционный порядок регистрации безработных был опробован в период пандемии и теперь станет постоянным.

К тому же с этого месяца россиянам стала доступной электронная услуга по поиску работы, которую начали предоставлять все центры занятости страны. То есть для того, чтобы получить предложение о работе, приходить на прием к трудовому инспектору не обязательно, приглашение безработному направят в личный кабинет на портале "Работа в России". Очные посещения для удобства граждан сохраняются: например, при личном обращении сотрудники центра занятости бесплатно помогут человеку оформить электронное заявление, зарегистрируют на единой платформе "Работа в России", а также на портале госуслуг при отсутствии подтвержденной учетной записи.

Оформить пособие по безработице сейчас можно дистанционно, не потребуется даже сведений из трудовой книжки

Закон также вносит изменения в порядок трудоустройства граждан с инвалидностью. Он обязывает работодателей с 1 марта следующего года не просто квотировать рабочие места для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а трудоустраивать их. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве такого сотрудника.