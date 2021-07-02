Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 18, ст. 2211; N 29, ст. 3696; N 47, ст. 5613; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 53, ст. 5024; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6242; 2009, N 23, ст. 2761; N 52, ст. 6441, 6443; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4296; N 49, ст. 7039; 2012, N 53, ст. 7653; 2013, N 8, ст. 717; N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 19, ст. 2321; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6928; N 52, ст. 7536; 2016, N 1, ст. 8; N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 36; N 18, ст. 2666; N 31, ст. 4766, 4784; 2018, N 1, ст. 60; N 28, ст. 4154; N 41, ст. 6190; N 51, ст. 7858; 2019, N 29, ст. 3850; N 40, ст. 5488; N 49, ст. 6967; 2020, N 15, ст. 2231; N 17, ст. 2725; N 31, ст. 5027; N 50, ст. 8059; 2021, N 18, ст. 3081; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) в абзаце восьмом статьи 2 слова "включая обучение" заменить словами "за исключением обучения";

2) в статье 3:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Порядок регистрации безработных граждан, порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы устанавливаются Правительством Российской Федерации. Указанные порядки содержат в том числе перечень необходимых для регистрации документов и (или) сведений.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня подачи гражданином заявления о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и при наличии в органах службы занятости документов и (или) сведений, необходимых для постановки на регистрационный учет безработного гражданина в соответствии с порядком регистрации безработных граждан. Указанное заявление подается в порядке, установленном пунктом 31 статьи 15 настоящего Закона.

При невозможности предоставления органами службы занятости подходящей работы гражданину в течение 10 дней со дня его регистрации в целях поиска подходящей работы этот гражданин признается безработным с первого дня подачи им указанного заявления и при наличии в органах службы занятости документов и (или) сведений, необходимых для постановки на регистрационный учет безработного гражданина в соответствии с порядком регистрации безработных граждан.

Органы службы занятости запрашивают документы и (или) сведения, необходимые для постановки на регистрационный учет безработных граждан и находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов.";

в) в пункте 3:

дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"не направившие в органы службы занятости в срок, установленный порядком регистрации безработных граждан, в электронной форме с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее также - единая цифровая платформа) информацию о выборе двух вариантов подходящей работы или профессионального обучения;

не направившие в органы службы занятости в срок, установленный порядком регистрации безработных граждан, в электронной форме с использованием единой цифровой платформы информацию о дне и результатах проведения переговоров с работодателями по двум выбранным вариантам подходящей работы или не представившие в случаях, предусмотренных порядком регистрации безработных граждан, направление с отметкой работодателя о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на работу в органы службы занятости;";

абзац пятый считать абзацем седьмым и изложить его в следующей редакции:

"не явившиеся без уважительных причин в срок, установленный органами службы занятости, для регистрации их в качестве безработных (за исключением инвалидов I и II групп, с которыми осуществляется взаимодействие в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 31 статьи 15 настоящего Закона);";

абзац шестой считать абзацем восьмым и изложить его в следующей редакции:

"осужденные по решению суда к исправительным работам либо принудительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно;";

абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами девятым и десятым;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, а также граждане, отказавшиеся от посредничества органов службы занятости в поиске подходящей работы, имеют право на повторное обращение в органы службы занятости для решения вопроса о признании их безработными через один месяц со дня соответствующего отказа.";

3) в статье 4:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Требования к подбору подходящей работы устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

б) в абзаце четвертом пункта 3 слова ", а также более трех лет не работавших" исключить;

в) абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина по последнему месту работы (службы), исчисляемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Данное положение не распространяется на граждан, вышеуказанный средний заработок которых превышал величину прожиточного минимума трудоспособного населения (далее - прожиточный минимум), исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке. В этом случае работа не может считаться подходящей, если предлагаемый заработок ниже величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.";

4) в пункте 2 статьи 5:

а) в абзаце шестом слова "граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые)" заменить словами "граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации)";

б) абзац десятый дополнить словами ", политику в сфере образования";

в) абзац тринадцатый после слов "создание условий" дополнить словами "для мобильности трудовых ресурсов между субъектами Российской Федерации, в том числе";

5) в статье 7:

а) подпункт 1 пункта 2 дополнить словами "и развитие рынка труда в субъектах Российской Федерации. Правительство Российской Федерации направляет в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений информацию о разработанных дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда и развитию рынка труда в субъектах Российской Федерации";

б) в пункте 3:

подпункт 5 признать утратившим силу;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) проведение мониторинга эффективности реализации дополнительных мероприятий на рынке труда субъектов Российской Федерации;";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) разработка и утверждение стандартов деятельности органов службы занятости по осуществлению полномочий в сфере занятости населения, мониторинг их исполнения;";

в подпункте 15 слова "бланков личного дела получателя" заменить словами "документов, связанных с предоставлением";

6) подпункты 2 и 4 пункта 1 статьи 71 признать утратившими силу;

7) в статье 71-1:

а) в пункте 1:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) разработка с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего субъекта Российской Федерации региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии в трудоустройстве и занятости инвалидов, и реализация таких программ;";

подпункт 4 дополнить словами ", включая меры по содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов";

в подпункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"содействие гражданам в поиске подходящей работы;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности;";

абзац восьмой признать утратившим силу;

в абзаце девятом слова "граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" заменить словами "граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"содействие работодателям в подборе необходимых работников;";

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы (распределение указанных граждан на группы в зависимости от сферы их предыдущей профессиональной деятельности, пола, возраста и других социально-демографических характеристик, а также статуса на рынке труда, потенциала трудоустройства и мотивации к трудоустройству), а также профилированию работодателей (распределение работодателей на группы в зависимости от организационно-правовой формы, вида экономической деятельности, финансово-экономического положения, условий труда, уровня заработной платы и других характеристик) в целях оказания указанным гражданам и работодателям эффективной помощи при предоставлении государственных услуг в области содействия занятости с учетом складывающейся ситуации на рынке труда;";

дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

"18) организация проведения оплачиваемых общественных работ.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости.";

в) пункт 5 признать утратившим силу;

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе организовывать взаимодействие с иными организациями при реализации полномочий в области содействия занятости населения.";

8) пункт 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:

"1. Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании мероприятий, предусмотренных статьей 71-1 настоящего Закона.";

9) в пункте 1 статьи 9 второе предложение исключить;

10) пункт 2 статьи 13 признать утратившим силу;

11) в статье 131:

а) пункт 6 после слов "подбору работников," дополнить словами "включая общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения инвалидов,";

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. В целях организации сопровождения при содействии занятости инвалида работодателями на возмездной основе за счет собственных средств могут привлекаться в качестве наставников в том числе работники соответствующих общероссийских, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений инвалидов.";

12) главу III дополнить статьей 132 следующего содержания:

"Статья 132. Установление квоты для приема на работу инвалидов

1. Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от двух до четырех процентов от среднесписочной численности работников. Работодателям, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не более трех процентов от среднесписочной численности работников.

2. Численность работников для целей исчисления квоты для приема на работу инвалидов определяется исходя из среднесписочной численности работников без учета работников филиалов и представительств работодателя, расположенных в других субъектах Российской Федерации.

3. Филиалам и представительствам работодателя устанавливается квота для приема на работу инвалидов в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, на территориях которых они расположены, исходя из среднесписочной численности работников таких филиалов и представительств работодателя.

4. При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда.

5. Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой.

6. Оформление работодателем в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место считается выполнением квоты для приема на работу инвалидов в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

13) в статье 15:

а) в пункте 2:

в подпункте 11 слова ", в том числе в электронной форме," исключить;

подпункт 3 дополнить словами ", в том числе для содействия работодателям в выполнении квоты для приема на работу инвалидов";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Граждане и работодатели в целях получения государственных услуг в области содействия занятости населения подают в органы службы занятости заявление и иные сведения в электронной форме с использованием единой цифровой платформы, единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Граждане и работодатели вправе обратиться в органы службы занятости путем личного посещения по собственной инициативе или по предложению органа службы занятости по вопросам, связанным с получением государственных услуг в области содействия занятости населения.

Органами службы занятости оказывается индивидуальная помощь инвалидам I и II групп, в том числе по месту их жительства, в подаче заявления и иных сведений в целях получения государственных услуг в области содействия занятости населения, а также по иным вопросам, связанным с получением государственных услуг в области содействия занятости населения.

В органах службы занятости гражданам и работодателям обеспечивается бесплатный доступ к единой цифровой платформе, единому порталу государственных и муниципальных услуг, региональным порталам государственных и муниципальных услуг, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных сведений в электронной форме.

Случаи, когда личное присутствие (явка) гражданина является обязательным, устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

в) в пункте 4 слова "Федеральным законом" заменить словами "частью 6 статьи 7 Федерального закона", слова ", если заявитель не представил указанные сведения по собственной инициативе" исключить;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Органами службы занятости по запросу органов, уполномоченных на предоставление государственных или муниципальных услуг, государственных внебюджетных фондов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представляются сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы или признанного безработным, назначенных ему социальных выплатах (размерах и сроках выплаты пособия по безработице, периодах оказания материальной помощи, материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах, временного трудоустройства), периодах временного трудоустройства, участия в оплачиваемых общественных работах, переезде по направлению органов службы занятости в другую местность для трудоустройства, работниках, привлеченных для трудоустройства в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.";

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - Единая система идентификации и аутентификации) органы службы занятости обеспечивают в случае согласия гражданина завершение прохождения гражданином процедуры регистрации в указанной системе.";

е) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Органы службы занятости в целях содействия занятости инвалидов осуществляют обмен сведениями с федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, взаимодействие с работодателями (по вопросам организации рабочих мест, включая специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, подбора инвалидов для замещения свободных рабочих мест, вакантных должностей), а также взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам профессионального обучения и (или) дополнительным профессиональным программам для граждан из числа инвалидов, в целях замещения свободных рабочих мест, вакантных должностей, в том числе в рамках установленной квоты для приема на работу инвалидов.

Порядок и условия взаимодействия органов службы занятости с работодателями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам профессионального обучения и (или) дополнительным профессиональным программам для граждан из числа инвалидов, устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.";

ж) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Органы службы занятости осуществляют свою деятельность в соответствии со стандартами деятельности по осуществлению полномочий в сфере занятости населения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Общие требования к содержанию указанных стандартов, правила их формирования, а также порядок осуществления мониторинга их исполнения утверждаются Правительством Российской Федерации.";

з) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Органы службы занятости вправе организовать предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки по принципу "одного окна" в целях содействия гражданам и работодателям в комплексном решении ситуации, связанной с занятостью.";

14) статью 151 признать утратившей силу;

15) в статье 161:

а) пункты 2, 21 и 3 признать утратившими силу;

б) абзац второй пункта 4 после слов "представления в них сведений," дополнить словами "а также перечень видов информации, содержащейся в таких регистрах,";

в) в пункте 5 слова "которые содержатся в регистрах" заменить словами "подлежащих включению в регистры";

16) статью 162 изложить в следующей редакции:

"Статья 162. Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"

1. Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, осуществляющей решение следующих задач:

1) содействие занятости населения, в том числе посредством размещения информации о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу;

2) обеспечение процесса предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе оказания таких услуг в электронном виде;

3) создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой, а также с выполнением работ и оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера, прохождением практической подготовки, стажировки, профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, авторским договорам, заключенным с физическими лицами;

4) формирование аналитической информации о трудоустройстве граждан в Российской Федерации.

2. Единая цифровая платформа состоит из федерального сегмента, региональных сегментов, а также подсистем, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

3. Порядок функционирования единой цифровой платформы устанавливается Правительством Российской Федерации и включает в себя:

1) перечень подсистем и порядок их взаимодействия;

2) перечень информации, содержащейся на единой цифровой платформе;

3) перечень участников информационного взаимодействия, их функции и полномочия (далее - участники единой цифровой платформы);

4) порядок представления, обработки информации на единой цифровой платформе, а также информационного взаимодействия единой цифровой платформы с иными информационными системами, в том числе с государственной информационной системой "Современная цифровая образовательная среда";

5) порядок создания, использования и хранения на единой цифровой платформе электронных документов, связанных с работой, в том числе их передача в иные информационные системы, в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;

6) порядок использования единой цифровой платформы органами службы занятости в целях содействия гражданам в поиске подходящей работы, содействия работодателям в подборе необходимых работников и оказания иных государственных услуг в области содействия занятости населения;

7) порядок оформления в электронном виде договоров гражданско-правового характера на выполнение работ и оказание услуг, прохождение практической подготовки, стажировки, профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, авторских договоров, заключаемых с физическими лицами;

8) иные вопросы, касающиеся функционирования единой цифровой платформы.

4. Единая цифровая платформа обеспечивает:

1) обработку информации, перечень которой утверждается Правительством Российской Федерации;

2) идентификацию участников единой цифровой платформы, прошедших авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации;

3) представление информации, содержащейся на единой цифровой платформе, в электронной форме;

4) мониторинг и анализ информации, содержащейся на единой цифровой платформе;

5) представление работодателями в органы службы занятости информации о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей;

6) размещение работодателями информации, перечень которой устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, в том числе о наличии специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов;

7) размещение гражданами информации, перечень которой устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи;

8) возможность ее развития.

5. Оператором единой цифровой платформы, ответственным за ее функционирование, развитие, является уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

6. В целях содействия занятости граждан и повышения мобильности трудовых ресурсов обеспечивается взаимодействие единой цифровой платформы и иных информационных систем с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

7. Участники единой цифровой платформы обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации, подлежащей размещению на единой цифровой платформе.

8. Информация, содержащаяся на единой цифровой платформе, является общедоступной информацией, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Представление информации, содержащейся на единой цифровой платформе, осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг на безвозмездной основе.";

17) в пункте 5 статьи 163 слова "информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" заменить словами "единой цифровой платформы";

18) в статье 22:

а) абзац третий пункта 1 дополнить словами "и развитие рынка труда в субъектах Российской Федерации";

б) абзац второй пункта 11 дополнить словами "и развитие рынка труда в субъектах Российской Федерации";

19) в статье 23:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. В указанный период оказание государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы безработным гражданам приостанавливается.";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляются по направлению органов службы занятости по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) при условии обращения женщин указанной категории в органы службы занятости по месту жительства или по месту пребывания, а также при наличии в органах службы занятости документов и (или) сведений, необходимых для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, осуществляются по направлению органов службы занятости по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) при условии обращения граждан указанной категории в органы службы занятости по месту жительства или по месту пребывания, а также при наличии в органах службы занятости документов и (или) сведений, необходимых для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Требования к порядку и условиям направления органами службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

20) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"6. Требования к организации общественных работ утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

21) в статье 25:

а) абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"привлечения трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Порядок представления работодателями сведений и информации, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

в) в пункте 31 слова "в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" заменить словами "на единой цифровой платформе";

г) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел, обязаны размещать на единой цифровой платформе или на иных информационных ресурсах, требования к которым установлены нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.";

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При приеме на работу гражданина, направленного органом службы занятости, работодатель в пятидневный срок уведомляет об этом орган службы занятости в электронной форме с использованием единой цифровой платформы с указанием дня приема гражданина на работу либо возвращает направление, выданное гражданину органом службы занятости, в орган службы занятости в случае, если работодатель не зарегистрирован на единой цифровой платформе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного органом службы занятости, работодатель уведомляет орган службы занятости о дне проведенных с гражданином переговоров о вариантах подходящей работы и причине отказа в приеме на работу в электронной форме с использованием единой цифровой платформы либо делает в направлении органа службы занятости отметку о дне явки гражданина, причине отказа в приеме на работу и возвращает направление гражданину в случае, если работодатель не зарегистрирован на единой цифровой платформе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

22) в статье 28:

а) абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 2 слово "стипендию," исключить;

23) статью 29 признать утратившей силу;

24) в статье 30:

а) в пункте 1 слова ", исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы (службы)" заменить словами "по последнему месту работы (службы), исчисленному в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

б) в пункте 11 слова ", исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы (службы), предшествовавшему призыву на военную службу" заменить словами "по последнему месту работы (службы), исчисленному в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Пособие по безработице во всех иных случаях, в том числе гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим), за исключением граждан, указанных в пункте 1 статьи 341 настоящего Закона, гражданам, в отношении которых отсутствуют сведения о среднем заработке по последнему месту работы (службы), исчисленном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо сведения о том, что они состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, или не менее 26 недель до увольнения в связи с призывом на военную службу, гражданам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, гражданам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, гражданам, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством порядке, гражданам, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия, устанавливается в размере минимальной величины пособия по безработице, если иное не предусмотрено настоящим Законом.";

25) в статье 31:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Дополнительные выплаты к пособию по безработице, установленные в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, выплачиваются гражданам, признанным в установленном порядке безработными, органами службы занятости соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанного гражданина.";

б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), за исключением граждан, указанных в пункте 1 статьи 341 настоящего Закона, граждан, в отношении которых отсутствуют сведения о среднем заработке по последнему месту работы (службы), исчисленном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо сведения о том, что они состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, или не менее 26 недель до увольнения в связи с призывом на военную службу, граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, уволенных по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявших в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством порядке, граждан, вышедших из членов крестьянского (фермерского) хозяйства, граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия, период выплаты пособия по безработице не может превышать трех месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.";

в) пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Гражданину, который снят с учета в качестве безработного в связи с длительной (более месяца) неявкой в органы службы занятости без уважительных причин или попыткой получения либо получением пособия по безработице обманным путем, или отказом от посредничества органов службы занятости и который после снятия с учета в органах службы занятости не состоял в трудовых (служебных) отношениях либо не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, главы или члена крестьянского (фермерского) хозяйства, налогоплательщика налога на профессиональный доход, в случае повторного признания его безработным в течение 12 месяцев со дня предыдущей регистрации в этом качестве пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по истечении указанного периода.";

г) пункт 6 после слова "перерегистрации" дополнить словами "в установленном Правительством Российской Федерации порядке и";

д) пункт 8 признать утратившим силу;

26) в статье 33:

а) в пункте 1 после слов "за исключением указанных в" дополнить словами "пункте 2 настоящей статьи,", слова "среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы)" заменить словами "среднего заработка по последнему месту работы (службы), исчисленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

б) пункт 2 дополнить словами ", исходя из среднего заработка по последнему месту работы (службы), исчисленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

27) в статье 34:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Пособие по безработице во всех иных случаях гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в том числе гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим), за исключением граждан, указанных в пункте 1 статьи 341 настоящего Закона, гражданам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, гражданам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, гражданам, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством порядке, гражданам, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия, а также гражданам, в отношении которых отсутствуют сведения о среднем заработке по последнему месту работы (службы), исчисленном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо сведения о том, что они состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, или не менее 26 недель до увольнения в связи с призывом на военную службу, предшествовавших началу безработицы, начисляется в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, если иное не предусмотрено настоящим Законом.";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

28) в статье 341:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "и стипендия во время прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости" исключить, слова "устанавливаются и выплачиваются" заменить словами "устанавливается и выплачивается";

б) абзацы второй и третий пункта 2 признать утратившими силу;

в) в пункте 3 слова "и стипендия в связи с прохождением указанными лицами профессионального обучения и получения ими дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости" исключить, слово "выплачиваются" заменить словом "выплачивается";

29) в статье 342:

а) в пункте 3 слова "среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы)" заменить словами "среднего заработка по последнему месту работы (службы), исчисленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

б) пункт 4 дополнить словами ", увеличенной на размер районного коэффициента";

в) в пункте 6 слова "Стипендия, выплачиваемая" заменить словами "Пособие по безработице, выплачиваемое", слова "в соответствии со статьей 29 настоящего Закона" исключить;

30) в статье 35:

а) в наименовании слова ", снижение его размера" исключить;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Выплата пособия по безработице прекращается или приостанавливается в случаях, предусмотренных настоящей статьей.";

в) в пункте 2:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"длительной (более месяца) неявки безработного (за исключением гражданина, осуществляющего профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости) в органы службы занятости без уважительных причин для перерегистрации в качестве безработного;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"осуждения лица, получающего пособие по безработице, к исправительным либо принудительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно;";

в абзаце девятом слова "(по личному письменному заявлению гражданина)" исключить;

г) в пункте 3:

в абзаце первом слова "на срок до одного месяца" заменить словами "на один месяц";

абзац шестой после слова "безработным" дополнить словами "(за исключением гражданина, осуществляющего профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости)";

в абзаце седьмом слово "самовольного" заменить словами "неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без уважительной причины, самовольного";

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с работодателем в течение трех дней со дня получения предложения подходящей работы от органов службы занятости или отказ от проведения таких переговоров;";

абзац восьмой считать абзацем девятым;

д) в абзаце четвертом пункта 4 слова "постоянного проживания" заменить словом "жительства";

е) пункт 5 признать утратившим силу;

ж) в пункте 6 слова "или снижении его размера" исключить;

з) в пункте 7 слова "и снижения его размера" исключить;

31) пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:

"1. Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, органами службы занятости может оказываться материальная помощь.";

32) дополнить главой VIII следующего содержания:

"ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 40. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона

1. Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сумма излишне выплаченного пособия по безработице подлежит возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

Статью 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2013, N 27, ст. 3475; N 52, ст. 6986) изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов

Регулирование вопросов установления квоты для приема на работу инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством о занятости населения.".

Статья 3

1. Признать утратившими силу с 1 июля 2021 года:

1) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 1999 года N 85-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2211);

2) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 175-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3696);

3) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ "О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348);

4) абзацы второй - четырнадцатый пункта 22 статьи 1 Федерального закона от 10 января 2003 года N 8-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам финансирования мероприятий по содействию занятости населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 160);

5) пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607);

6) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 287-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6242);

7) пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 367-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6443);

8) пункт 15 статьи 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7039);

9) пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3477);

10) пункт 2 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 235-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4784);

11) пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 41, ст. 6190);

12) пункт 2 Федерального закона от 30 апреля 2021 года N 137-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3081).

2. Пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7039) признать утратившим силу с 1 января 2022 года.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзацы пятый и шестой подпункта "б" пункта 5, абзацы шестнадцатый и семнадцатый подпункта "а" пункта 7, подпункт "ж" пункта 13, пункт 14, подпункт "б" пункта 19, пункт 20, подпункт "г" пункта 21 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

3. Пункт 12 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4. Абзац четырнадцатый пункта 16 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 16 ноября 2021 года.

5. Абзац шестнадцатый пункта 16 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

6. Положения пункта 31 статьи 15 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" в части оказания государственных услуг в целях содействия гражданам в поиске подходящей работы и содействия работодателям в подборе необходимых работников применяются с 1 июля 2021 года, в части оказания иных государственных услуг в области содействия занятости населения применяются с 1 января 2022 года.

7. Положения подпункта 6 пункта 3 статьи 162 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в части установления Правительством Российской Федерации порядка использования единой цифровой платформы органами службы занятости в целях содействия гражданам в поиске подходящей работы и содействия работодателям в подборе необходимых работников применяются с 1 июля 2021 года, в части установления Правительством Российской Федерации порядка использования единой цифровой платформы органами службы занятости в целях оказания иных государственных услуг в области содействия занятости применяются с 1 января 2023 года.

8. С 1 января 2023 года использование региональных порталов государственных и муниципальных услуг для предоставления гражданам и работодателям государственных услуг в области содействия занятости осуществляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с субъектами Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин