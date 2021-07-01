Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии

В первом полугодии 2021 года российский рынок смартфонов может достигнуть порядка 300 млрд рублей, что на 30% выше, чем годом ранее. Это максимальный интерес к смартфонам, который демонстрируют российские покупатели за последние 10 лет, сообщает "М.Видео-Эльдорадо".

По итогам первого полугодия спрос на смартфоны достиг максимума за 10 лет и вырос в 6 раз. Для сравнения, в 2012 году в период с января по июнь на отечественном рынке продали смартфонов на 54 млрд рублей. Топ смартфонов в натуральном выражении возглавляли Samsung, Nokia, Apple, Sony, LG. В 2021 году в число наиболее популярных брендов у россиян вошли Xiaomi, Apple, Honor и Realme.

Во втором квартале 2021 года на российском рынке продано порядка 6,5 млн смартфонов на общую сумму около 150 млрд рублей. Рост составил около 40% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в штуках - порядка 2%.