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01.07.2021 17:48
Рубрика: Digital

Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии

Текст: Иван Черноусов
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

В первом полугодии 2021 года российский рынок смартфонов может достигнуть порядка 300 млрд рублей, что на 30% выше, чем годом ранее. Это максимальный интерес к смартфонам, который демонстрируют российские покупатели за последние 10 лет, сообщает "М.Видео-Эльдорадо".

Фото: istock
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По итогам первого полугодия спрос на смартфоны достиг максимума за 10 лет и вырос в 6 раз. Для сравнения, в 2012 году в период с января по июнь на отечественном рынке продали смартфонов на 54 млрд рублей. Топ смартфонов в натуральном выражении возглавляли Samsung, Nokia, Apple, Sony, LG. В 2021 году в число наиболее популярных брендов у россиян вошли Xiaomi, Apple, Honor и Realme.

Во втором квартале 2021 года на российском рынке продано порядка 6,5 млн смартфонов на общую сумму около 150 млрд рублей. Рост составил около 40% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в штуках - порядка 2%.

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