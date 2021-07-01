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01.07.2021 11:35
Рубрика: Экономика

"Сбер" ожидает почти двукратного роста выдач семейной ипотеки с 1 июля

Текст: Игорь Зубков

С июля количество выдач семейной ипотеки может вырасти в 1,8 раза, а выдачи по основной программе льготной ипотеки сократятся на 60%, прогнозирует "Сбер" (в исследовании СберИндекса "Льготная ипотека: итоги и перспективы").

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Правительство с 1 июля расширило семейную ипотеку на семьи, в которых родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года, сохранив при этом ее очень привлекательные условия по ставке (6%) и лимитам кредитов (6 млн руб. в большинстве регионов и 12 млн руб. в столичных агломерациях). Условия программы "Господдержка-2020", напротив, ужесточены: максимальная ставка повышена с 6,5% до 7%, лимиты по кредитам снижены до 3 млн руб. для всех регионов. Последнее фактически отсекает от программы столичные агломерации, где льготные ставки привели к взлету цен на жилье в 2020-2021 годах.

"Расширение действия программы льготной семейной ипотеки увеличивает потенциальную клиентскую базу в 1,8 раза - с 2,5 млн до 4,8 млн российских семей, - отмечает первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. - При этом доля выдач семейной ипотеки в общем объеме ипотеки, по нашей оценке, может вырасти с 3,8% до 6,9%".

Экономика Недвижимость Ипотека Компании Финансы Сбербанк

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