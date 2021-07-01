У дольщиков нежилых помещений появился шанс на компенсацию

Закон, который должен ускорить решение проблем обманутых дольщиков, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Фонд защиты прав дольщиков, в частности, получает право контролировать выполнение регионами "дорожных карт" по решению проблем дольщиков. Кроме того, ему даются полномочия технического заказчика. Дочерняя структура фонда будет проводить обследование домов, которые достраивают региональные фонды, проводить торги и выходить на стройку. "Это позволит сократить время на завершение строительства проблемных объектов и повысить контроль за качеством выполняемых работ", - говорит гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Срок формирования реестра требований кредиторов сокращается до 2 месяцев с того момента, как были опубликованы сведения о банкротстве застройщика. "Это позволит на месяц сократить сроки принятия решения по проблемному объекту", - говорит Тимофеев.

Среди других важных нововведений - возможность привлекать Фондом средства дольщиков по договорам долевого участия без использования счетов эскроу. "Если эти средства будут лежать на счетах эскроу, то мы сможем их использовать только после ввода дома в эксплуатацию. Поскольку мы привлекаем средства федерального и регионального бюджетов для завершения строительства объектов, то разумнее было бы использовать полученные от продажи квартир средства сразу", - сказал Тимофеев. Средства будут поступать на расчетный счет фонда в банке ДОМ.РФ. Полученные от продажи квартир средства будут направляться на восстановление прав граждан.

Кроме того, законом предлагается предоставить право регионам передавать фонду компенсационные земельные участки без торгов, если на тех участках, которые Фонд получает после расчетов с гражданами, строительство жилья не разрешается.

Сейчас покупатели квартир иногда не могут зарегистрировать права на них из-за того, что на землю, на которой расположен многоквартирный дом, наложен арест. Теперь же установлено, что арест имущества не является основанием для приостановления государственного кадастрового учета дома или госрегистрации прав на квартиру.

Шанс получить компенсацию появился у покупателей нежилых помещений. Ко второму чтению в закон добавили положение о том, что гражданам, которые купили нежилые помещения в ставшем позже проблемном доме, регион вправе передать другие нежилые помещения. Покупатели при этом должны уступить права требования к застройщику региону. Таким образом, регион будет включен в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве застройщика. "Речь идет о нежилых помещениях, расположенных на первых этажах тех проблемных домов, по которым Наблюдательным советом Фонда приняты решения о завершении строительства, - пояснили в пресс-службе фонда. - Фонд занимается восстановлением прав граждан, покупавших жилые помещения, машино-места и нежилые помещения площадью до 7 кв. м. Нежилые коммерческие помещения большей площади и квартиры, которые не были проданы, реализуются регионом с последующим перечислением денежных средств в бюджет Фонда". В поправках речь идет о том, что субъект РФ в рамках региональных механизмов восстановления прав граждан вправе передать лицу, приобретавшему нежилое помещение площадью более 7 кв. метров, аналогичное нежилое помещение в других объектах, которые возводятся по региональным программам. До сих пор покупатели нежилых помещений более 7 кв. м, как правило, не получали никаких компенсаций в случае банкротства застройщика - считалось, что это их предпринимательский риск.