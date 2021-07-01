С 1 июля в ЕС, а также в странах Шенгенской зоны, не входящих в Европейский Союз (Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне), вступил в действие единый ковид-сертификат (EU DCC, European Union Digital COVID Certificate).

"Ковид-сертификаты призваны облегчать поездки по Европе - в теории, - пишет Spiegel online. - Но не все страны ЕС участвуют в запуске процедуры прямо с четверга. Авиакомпании предупреждают об очередях при регистрации из-за дополнительных проверок. Кроме того, государства-члены по-прежнему имеют возможность вводить ограничения на поездки, например, из-за заразного штамма "Дельта". Таким образом, беззаботного отдыха для привитых пока не предвидится".

Ковид-паспорт содержит информацию о дате прививки гражданина от коронавируса и о названии вакцины, он также может включать данные о недавно сделанном ПЦР-тесте с отрицательным результатом или о перенесенной болезни (в последнем случае сертификат будет действителен в течение 180 дней после положительного ПЦР-теста). Сама по себе справка об антителах роли не играет. Сертификат существует как в бумажной, так и в электронной версии (она загружается в специальное приложение, например, в Германии это CovPass и Corona-Warn). Вся информация о статусе здоровья гражданина зашифрована в QR- или штрих-коде, аутентичность которого уполномочены проверять специальные органы. Сертификат могут получить и иностранцы после пересечения границы ЕС, но, разумеется, на усмотрение властей конкретной страны, которые будут рассматривать их медицинские документы.

Сертификаты автоматически начали выдавать жителям ЕС при прививке уже с середины июня - до того, как заработала единая база данных. Те, кто привился раньше, разумеется, также могут получить их в определенных учреждениях. В Германии таким правом наделили аптеки. К настоящему времени в ФРГ, по данным минздрава, выдано 40 миллионов таких сертификатов.

Государства-члены ЕС уверяют, что будут в целом освобождать владельцев ковид-паспортов от обязанностей проходить карантин или сдавать дополнительные ПЦР-тесты. Сертификаты могут понадобиться при регистрации заезда в отеле, посещении культурных и спортивных мероприятий, богослужений, а также парикмахерских, фитнес-центров или ресторанов. В то же время государства-члены имеют право "нажать на экстренный тормоз" при появлении новых вариантов вируса и вернуть дополнительные ограничения и требования даже для обладателей ковид-сертификатов. Так, Германия недавно объявила Португалию красной зоной. Все, кто возвращается из этой страны, должны находиться на карантине - с сертификатом или без него - в течение 14 дней.

С другой стороны, QR-код формально вовсе не является обязательным условием для путешествий. "Он предназначен только для упрощения контроля перемещений. Прививки также могут быть подтверждены с помощью обычного паспорта вакцинации", - подчеркивает Spiegel online. Немецкая ассоциация путешествий советует гражданам иметь как цифровой носитель, так и желтый паспорт (обычное свидетельство о прививке от медучреждения). "В конце концов телефон может быть украден, или вы потеряете его, или он упадет в воду", - советует пресс-секретарь Керстин Хайнен.

Один их главных вопросов - о том, какие вакцины "засчитываются". Официально все государства-члены должны признавать только те препараты, которые были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. В настоящее время это Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако национальные правительства могут принимать и другие вакцины (например, "Спутник V", которым прививаются граждане некоторых стран ЕС). Так что ковид-сертификаты выдают для всех прививок, сделанных на территории Европейского Союза, независимо от препарата. Также каждая страна самостоятельно определяет, можно ли выдавать их тем, кто получил только одну дозу двухкомпонентной вакцины.

Кстати, к 30 июня к системе подключилась только 21 из 27 стран ЕС. Из-за технических проблем она не запущена в Ирландии, Нидерландах, Румынии, Швеции, Венгрии и на Мальте. У них есть время до 12 августа, чтобы внедрить цифровые свидетельства.

Между тем европейские ассоциации авиаперевозчиков предупреждают об очередях при оформлении пассажиров. "Они критикуют власти, переложившие на них бремя контроля, и видят дополнительное усложнение процедуры из-за различий национальных требований. Среднее время регистрации на рейс увеличивается на 500 процентов - до двенадцати минут на одного пассажира. Так что теперь путешественники должны закладывать на вылет больше времени", - заключает Spiegel online.