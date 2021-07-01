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01.07.2021 11:55
Рубрика: В мире

В Евросоюзе начали действовать COVID-сертификаты

Текст: Екатерина Забродина
С 1 июля в ЕС, а также в странах Шенгенской зоны, не входящих в Европейский Союз (Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне), вступил в действие единый ковид-сертификат (EU DCC, European Union Digital COVID Certificate).
Фото: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Фото: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP
Фото: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

"Ковид-сертификаты призваны облегчать поездки по Европе - в теории, - пишет Spiegel online. - Но не все страны ЕС участвуют в запуске процедуры прямо с четверга. Авиакомпании предупреждают об очередях при регистрации из-за дополнительных проверок. Кроме того, государства-члены по-прежнему имеют возможность вводить ограничения на поездки, например, из-за заразного штамма "Дельта". Таким образом, беззаботного отдыха для привитых пока не предвидится".

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Ковид-паспорт содержит информацию о дате прививки гражданина от коронавируса и о названии вакцины, он также может включать данные о недавно сделанном ПЦР-тесте с отрицательным результатом или о перенесенной болезни (в последнем случае сертификат будет действителен в течение 180 дней после положительного ПЦР-теста). Сама по себе справка об антителах роли не играет. Сертификат существует как в бумажной, так и в электронной версии (она загружается в специальное приложение, например, в Германии это CovPass и Corona-Warn). Вся информация о статусе здоровья гражданина зашифрована в QR- или штрих-коде, аутентичность которого уполномочены проверять специальные органы. Сертификат могут получить и иностранцы после пересечения границы ЕС, но, разумеется, на усмотрение властей конкретной страны, которые будут рассматривать их медицинские документы.

Сертификаты автоматически начали выдавать жителям ЕС при прививке уже с середины июня - до того, как заработала единая база данных. Те, кто привился раньше, разумеется, также могут получить их в определенных учреждениях. В Германии таким правом наделили аптеки. К настоящему времени в ФРГ, по данным минздрава, выдано 40 миллионов таких сертификатов.

Государства-члены ЕС уверяют, что будут в целом освобождать владельцев ковид-паспортов от обязанностей проходить карантин или сдавать дополнительные ПЦР-тесты. Сертификаты могут понадобиться при регистрации заезда в отеле, посещении культурных и спортивных мероприятий, богослужений, а также парикмахерских, фитнес-центров или ресторанов. В то же время государства-члены имеют право "нажать на экстренный тормоз" при появлении новых вариантов вируса и вернуть дополнительные ограничения и требования даже для обладателей ковид-сертификатов. Так, Германия недавно объявила Португалию красной зоной. Все, кто возвращается из этой страны, должны находиться на карантине - с сертификатом или без него - в течение 14 дней.

С другой стороны, QR-код формально вовсе не является обязательным условием для путешествий. "Он предназначен только для упрощения контроля перемещений. Прививки также могут быть подтверждены с помощью обычного паспорта вакцинации", - подчеркивает Spiegel online. Немецкая ассоциация путешествий советует гражданам иметь как цифровой носитель, так и желтый паспорт (обычное свидетельство о прививке от медучреждения). "В конце концов телефон может быть украден, или вы потеряете его, или он упадет в воду", - советует пресс-секретарь Керстин Хайнен.

Один их главных вопросов - о том, какие вакцины "засчитываются". Официально все государства-члены должны признавать только те препараты, которые были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. В настоящее время это Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако национальные правительства могут принимать и другие вакцины (например, "Спутник V", которым прививаются граждане некоторых стран ЕС). Так что ковид-сертификаты выдают для всех прививок, сделанных на территории Европейского Союза, независимо от препарата. Также каждая страна самостоятельно определяет, можно ли выдавать их тем, кто получил только одну дозу двухкомпонентной вакцины.

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Кстати, к 30 июня к системе подключилась только 21 из 27 стран ЕС. Из-за технических проблем она не запущена в Ирландии, Нидерландах, Румынии, Швеции, Венгрии и на Мальте. У них есть время до 12 августа, чтобы внедрить цифровые свидетельства.

Между тем европейские ассоциации авиаперевозчиков предупреждают об очередях при оформлении пассажиров. "Они критикуют власти, переложившие на них бремя контроля, и видят дополнительное усложнение процедуры из-за различий национальных требований. Среднее время регистрации на рейс увеличивается на 500 процентов - до двенадцати минут на одного пассажира. Так что теперь путешественники должны закладывать на вылет больше времени", - заключает Spiegel online.

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