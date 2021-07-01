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01.07.2021 14:22
Рубрика: В мире

В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес сообщила журналистам, что переговоры с Россией об изменении условий контракта на поставку российской вакцины не подразумевают возврата денежных средств, уплаченных Гватемалой за поставки вакцины "Спутник V". Об этом сообщили сегодня в РФПИ.

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О такой возможности министр Флорес сообщила накануне на встрече с местными конгрессменами, и запись ее слов попала в соцсети. Теперь она уточнила свою позицию. "Есть письмо о пересмотре положений контракта [на поставку вакцин], в настоящий момент речи о возврате средств не идет", - заявила министр.

В свою очередь, министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по препарату "Спутник V", чтобы включить в него поставки однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".

Как сообщили ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), на этой и следующей неделе в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.

В мире Северная и Центральная Америка Гватемала Вакцинация от коронавируса

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