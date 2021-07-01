В одном пуске с Восточного выведены на целевые орбиты 36 спутников OneWeb

Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты. Такое заявление сделали в московском офисе "Роскосмоса" под вечер четверга, когда на космодроме Восточный в Амурской области, откуда произведен этот запуск, наступило утро нового дня.

Как мы уже сообщали, в четверг, 1 июля в 15:48 по московскому времени с космодрома Восточный был произведен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б с упомянутой группой спутников британской системы OneWeb. Все ступени ракеты отработали штатно и также штатно отделился разгонный блок "Фрегат" вместе со спутниками. Выведение их на рабочие орбиты, как и планировалось, происходило на протяжении нескольких часов: спутники отделялись от разгонного блока в несколько этапов.

К этому часу, говорится в официальном сообщении "Роскосмоса", зарубежные заказчики подтвердили полное выполнение компанией контрактных обязательств: "Все спутники приняты на связь заказчиком. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана".

Сегодня же генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов объявил на построении боевого расчета, обеспечившего успешный пуск с Восточного ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", что еще три аналогичные "машины" уже находятся на техническом комплексе космодрома. Очередной запуск планируют здесь на конец сентября - начале октября.