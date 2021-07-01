В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации

Росздравнадзор выявил случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Мошенническую схему пресекли с помощью контрольной закупки фальшивого документа, реклама которого распространялась через Telegram-каналы.

"Сотрудник службы вступил в переписку с мошенниками, которым были предоставлены необходимые для оформления сертификата личные данные. Через некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а на Едином портале государственных и муниципальных услуг - сведения, содержащие информацию и о месте получения лже-услуги: ГБУЗ Московской области "Егорьевская центральная районная больница", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Сейчас проводится внеплановая проверка, в которой участвуют сотрудники МВД. Всем участникам схемы грозит уголовная ответственность.

Ранее руководитель проекта Народного фронта "Правовое просвещение граждан" Елена Гринь рассказала, что ответственность грозит обеим сторонам подобных сделок. Так, организатор может получить до двух лет тюрьмы (ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"), а покупатель - до года лишения свободы.