В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час

Госавтоинспекция рассматривает возможность увеличения скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Но при условии, что это будет безопасно. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников.

По его словам, Госавтоинспекция вообще против снижения скоростных режимов, если безопасность можно обеспечить инженерными методами. На отдельных участках дорог ограничение скорости уже увеличена до 130 километров в час. Как показывает статистика, количество аварий на этих участках только сокращается. На правительственной комиссии по безопасности дорожного движения рассматривался вопрос об увеличении скорости на некоторых участках до 150 км/ч.

Скорость можно будет увеличить там, где обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности транспортные потоки разделены. "Мы против снижения скоростных режимов, там где они безопасны" - отметил генерал.

Также он напомнил, что подготовлен законопроект, согласно которому Госавтоинспекция будет согласовывать проекты схем организации дорожного движения. А это установка знаков, в том числе ограничения скорости, и установка комплексов фотовидеофиксации.