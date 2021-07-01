В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час

По его словам, Госавтоинспекция вообще против снижения скоростных режимов, если безопасность можно обеспечить инженерными методами. На отдельных участках дорог ограничение скорости уже увеличена до 130 километров в час. Как показывает статистика, количество аварий на этих участках только сокращается. На правительственной комиссии по безопасности дорожного движения рассматривался вопрос об увеличении скорости на некоторых участках до 150 км/ч.
Скорость можно будет увеличить там, где обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности транспортные потоки разделены. "Мы против снижения скоростных режимов, там где они безопасны" - отметил генерал.
Также он напомнил, что подготовлен законопроект, согласно которому Госавтоинспекция будет согласовывать проекты схем организации дорожного движения. А это установка знаков, в том числе ограничения скорости, и установка комплексов фотовидеофиксации.