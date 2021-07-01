Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.07.2021 12:14
Рубрика: ПДД

В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час

Текст: Владимир Баршев
Госавтоинспекция рассматривает возможность увеличения скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Но при условии, что это будет безопасно. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, Госавтоинспекция вообще против снижения скоростных режимов, если безопасность можно обеспечить инженерными методами. На отдельных участках дорог ограничение скорости уже увеличена до 130 километров в час. Как показывает статистика, количество аварий на этих участках только сокращается. На правительственной комиссии по безопасности дорожного движения рассматривался вопрос об увеличении скорости на некоторых участках до 150 км/ч.

Фото: iStock
В ПДД появится ограничение на въезд по экологическому классу

Скорость можно будет увеличить там, где обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности транспортные потоки разделены. "Мы против снижения скоростных режимов, там где они безопасны" - отметил генерал.

Также он напомнил, что подготовлен законопроект, согласно которому Госавтоинспекция будет согласовывать проекты схем организации дорожного движения. А это установка знаков, в том числе ограничения скорости, и установка комплексов фотовидеофиксации.