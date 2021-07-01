В России повышаются цены на газ

Изменения цен происходят в соответствии с одобренным правительством прогнозом социально-экономического развития РФ на три года, который делает Минэкономразвития.

Оптовые цены учитываются при формировании розничных цен на газ для населения, которые ниже оптовых на 20%. Тарифы для населения вырастут в результате менее чем на 3%.

Конечные цены на газ формируются из оптовой цены газа (около 80%), стоимости транспортировки газа (около 15%) и услуг региональных газовых компаний (около 5%).

Самые низкие оптовые цены на газ в дальнейшем сохраняются на Ямале - 2769 руб . за тыс. кубометров, самые высокие - на Северном Кавказе, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Ростовской области - 5155 руб. за тыс. кубометров. Разница цен связана с доставкой газа до потребителей.

На тарифах на отопление для населения ежегодная индексация сказывается мало. В каждом регионе действует местные тарифы на газ, рост которых ограничен.