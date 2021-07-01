В России выявили максимум случаев заболевания COVID-19 с 17 января

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом представил данные о заболеваемости "ковидом" в России. Число выявленных случаев за сутки выросло на 23 543. Это антирекорд с 17 января. С начала пандемии в нашей стране было зарегистрировано 5 538 142 случая заболевания COVID-19.

Напомним, 1 июля в регионах началась ревакцинация от коронавируса всех желающих. Президент России Владимир Путин накануне в ходе "Прямой линии" подчеркнул, что остановить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. Он отметил, что все российские прививки полностью безопасны, даже если привитый человек все-таки заразился, то перенесет болезнь легко и без осложнений.